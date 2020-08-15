貝魯特示威不斷！民眾怒氣未歇　黎巴嫩國會宣布進入「緊急狀態」

▲貝魯特民眾上街抗議政府腐敗。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸意外，引發民眾湧上街頭抗議政府失能。黎巴嫩國會今天通過為期2週的緊急狀態，賦予軍隊更多維安權力。但人權團體擔憂恐成打壓示威藉口。

貝魯特（Beirut）港區大爆炸已奪走171條人命，造成數千人受傷。由於黎巴嫩執政當局未理會數次安全警告，放任大量硝酸銨存放港口倉庫多年，釀成這起意外。黎巴嫩民眾怒不可遏，街頭再度湧現反政府示威潮，要求整批領導階層下台。

▲貝魯特街頭爆發多起示威。（圖／路透）



黎巴嫩國會議員今天抵達議場準備表決緊急狀態時，遭遇數十位示威人士怒吼抗議。但由於這群人數量不敵維安人員，因此未能成功阻擋議員座車進入國會。

法新社報導，緊急狀態允許黎巴嫩軍隊有權封鎖集會場所，並禁止任何可能危及國安的民眾集會。一名黎巴嫩軍官表示，緊急狀態生效後，全國所有安全部隊將由軍方指揮，由國軍負責監管「爆炸後階段」。

人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，他們「非常擔心」緊急狀態會「被當作藉口，用來打壓抗議活動和撲滅許多黎巴嫩人民合理的怒火」。

►黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車 美特使抵貝魯特籲改革

►黎巴嫩總理宣布「內閣總辭」 爆炸案點燃人民怒火…總理：腐敗深植每個層面

►貝魯特大爆炸一週！喪生人數增至171 數百人聚港口「要將當權者埋葬」