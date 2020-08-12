影／全台有「53櫃硝酸銨」！　港務公司急查：這地方存最多

記者李宜秦／台北報導

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，30萬人因此流離失所，爆炸原因為倉庫內存放大量硝酸銨所致。台灣港務公司清點我國港口，截至6日為止，基隆港、台中港、高雄港共存放53個硝酸銨貨櫃，其中台中港貨櫃量最多，為其他兩大港口的2倍多，另也發現港口平面圖未及時更新。

▲黎巴嫩貝魯特港爆炸，周圍住宅全毀。（圖／路透）

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黎巴嫩貝魯特港口4日大爆炸，官方仍在調查爆炸案始末，但外界認為，爆炸關鍵原因就是儲藏於港口倉庫長達六年，總重約2,750噸的硝酸銨。

台灣港務公司清算我國港口，截至6日為止，我國3大港口共存放53個貨櫃的硝酸銨，包括基隆港11個、台中港28個、高雄港14個。

港務公司表示，經查發現，相關督導缺失包括廠區平面圖（含危險物品儲放區域）未及時更新、現場危險物品專區標字及標線模糊、危險物品隔離距離不足、消防設施改善及加強教育訓練等，航港局均要求業者限期或立即改善。

▲黎巴嫩貝魯特爆炸案關鍵因素是存放於港口的硝酸銨。（圖／路透社）

港務公司總經理劉詩宗表示，硝酸銨屬於中低度危險物品，不需要在24小時內搬離，不過貨主若未在一定時間內搬離，將會對貨主收取租金，如遇被置之不理貨櫃，港務公司也會介入了解。

港務公司表示，高度危險品卸船後，必須於24小時內離港，劉詩宗表示，高度危險品包括炸藥、王水、具有疾病傳染力等物。

高度危險品暫留港口期間，須遵守四大準則，一，各貨櫃集散站針對高度危險性物品劃設暫存特定區域；二，該特定區域應有適當隔離措施；三，由貨主或授權代理人指派人員現場警戒，相關人員應配有防護設備及攜帶緊急連絡通訊設備；四，特定區域現場應放置消防及防救災設備，周遭並設置防碰撞設施。