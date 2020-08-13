全台存放53櫃硝酸銨　今早再查已搬光！只剩「這港口」新進口8櫃

▲黎巴嫩發生大爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

黎巴嫩日前發生大爆炸，外界認為與港口存放大量硝酸銨有關。台灣港務公司表示，截至本月6日，我國港口共存放53個貨櫃的硝酸銨，港務公司表示，今（13）日清查後，僅剩高雄港有今早進口的8櫃硝酸銨，其餘港口內已無存放。

黎巴嫩貝魯特港口4日大爆炸，官方仍在調查爆炸案始末，但外界認為，爆炸關鍵原因就是儲藏於港口倉庫長達六年，總重約2,750噸的硝酸銨。

請繼續往下閱讀...

台灣港務公司清算我國港口，截至本月6日為止，我國3大港口共存放53個貨櫃的硝酸銨，包括基隆港11個、台中港28個、高雄港14個。

▲黎巴嫩爆炸導致三十萬人流離失所。（圖／路透）

港務公司今日表示，昨（12）日傍晚再清查結果，存放於港區硝酸銨貨櫃已由貨主全部提貨運離港區。今日上午7時再度盤查，則僅剩高雄港有今早剛進口的8櫃硝酸銨，其餘國際港口內已無硝酸銨貨櫃儲存。

港務公司表示，依商港法第25條、商港港務管理規則第29-1、33條等規定，執行危險品申報、裝卸、儲轉管理，危險品貨櫃裝卸存放期間，要求貨主或授權代理人指派人員現場警戒，相關人員應配有防護設備及攜帶緊急聯絡通訊設備，並針對危險物品劃設暫存特定區域，規劃適當隔離措施、消防及防救災設備，做好周全港口管理措施。

港務公司表示，已成立港區危險物品作業安全督導小組，每半年至各港實施危險物品裝卸、運送、存放及事故應變處理督檢作業。有鑑於黎巴嫩爆炸事故，將再啟動加強港區危險物品作業安全檢查，目前督導檢查仍在持續進行中，對於督導所見缺失，均會立即要求業者限期或立即改善，並將進行缺失改善複查。