台中港硝酸銨存量還有20櫃　港務公司：持續要求貨主運離並做好防護管理

▲台中港區原存放20多個貨櫃硝酸銨，截至昨日已歸0。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

黎巴嫩港口爆炸關鍵原因證實是2750噸硝酸銨引起，台灣港務公司清查國內港口，6日截止共53個貨櫃硝酸銨，經聯繫貨主運走，至13日中午為止，港口硝酸銨仍有20個貨櫃。台中港務分公司表示，將持續連繫運離，另外，硝酸銨在國際雖未列高度危險物品，將會做好相關防護措施，並要求貨主派員做好警戒及管理。

黎巴嫩貝魯特港口4日大爆炸，官方仍在調查爆炸案始末，但外界認為，爆炸關鍵原因就是儲藏於港口倉庫長達6年，總重約2750噸的硝酸銨。台灣港務公司立刻清算全國港口，截至6日為止，我國3大港口共存放53個貨櫃硝酸銨，包括基隆港11個、台中港28個、高雄港14個。

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▲黎巴嫩貝魯特港爆炸，周圍住宅全毀。（圖／路透）

台中港務分公司今天上午表示，台中港本來有28個硝酸銨貨櫃，這28個已經運離。但貨櫃來來去去，今日與航港局、消防、港警前往存放地點的34號碼頭聯合稽查，截至中午仍有20個硝酸銨貨櫃。其中，9個貨櫃今天傍晚前會運往雲林，另外11個要求貨主在5至10天內運走，會加強安全管理。

港務公司表示，基於維護港區安全，平日除已依《商港法》第25條、《商港港務管理規則》第29-1、33條等規定，加強落實危險品申報、裝卸、儲轉管理外，於各貨櫃集散站針對危險物品有劃設暫存特定區域，規劃適當隔離措施、消防及防救災設備，並要求貨主或授權代理人指派人員現場警戒，相關人員應配有防護設備及攜帶緊急連絡通訊設備，做好周全管理措施。

▲台中港務分公司將要求業者對於硝酸銨做好防護，並派員警戒管理 。（圖／台中市政府提供）

另外，黎巴嫩爆炸事件發生後，台灣港務公司隨即聯合航港局啟動港區危險物品作業安全督導小組，進行港區儲放危險品現場危險物品裝卸、運送、存放及事故應變處理等督導，對於督導所見缺失立即要求業者限期或立即改善，台灣港務公司亦會進行複查。

硝酸銨自國外進口用途，主要用於農業上的肥料生產及工業用原料之一，不論是農業肥料、採礦或是拆除建築物時都能使用。

高度危險性之危險物品為國際海運危險品準則所稱之第1類爆炸物（第 1.4S 類除外）、第 5.2類有機過氧化物A型、B型（聯合國編號：UN3101、UN3102、UN3111、UN3112）、第6.2類含有病原菌的感染性物質（聯合國編號：UN2814、UN2900）等，需於卸船後24小時內運離港區。硝酸銨於國際海運危險品準則為第5.1類，非屬商港法所列需24小時運離港區之『高度危險品』。

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