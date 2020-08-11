黎巴嫩總理宣布「內閣總辭」　爆炸案點燃人民怒火…總理：腐敗深植每個層面

記者張方瑀／編譯

黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）10日宣布「內閣總辭」，並在電視演說中表示，政府的腐敗行為組為導致了這場無以形容的災難，「今天我們將遵循人民的意願，要求追究隱藏7年的災難責任。」據了解，這場爆炸事件將交由最高層級的司法委員會調查，將不可對裁決提出上訴。

▲黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）10日宣布「內閣總辭」。（圖／路透）



據《路透社》報導，迪亞布10日在電視演說中宣布「內閣總辭」，並將這場無以形容的災難歸咎於當地政府的腐敗，負責人應該對此感到羞愧，「今天我們將遵循人民的意願，要求追究隱藏7年的災難責任。」迪亞布也提到，腐敗深植於黎巴嫩的每個層面，他的政府面臨著一堵改革的高牆。

▲黎巴嫩民眾上街抗議。（圖／路透）



總統奧恩（Michel Aoun）已接受迪亞布請辭，並要求他繼續擔任看守政府，直到新內閣組成。不過，《路透社》也指出，黎巴嫩5月時才與國際貨幣基金組織（IMF）進行紓困，但由於政府改革停滯，導致雙方協商卡關，如今的動盪更可能阻礙談判。

據了解，這起爆炸案將由最高層級的司法委員會進行調查，該委員會的裁決不可提出上訴。對於許多黎巴嫩人來說，這場爆炸是壓垮許久以來經濟崩潰、政府失能、腐敗的最後一根稻草，他們紛紛走上街頭要求徹底改革。

黎巴嫩人正努力接受爆炸帶來的巨大損失。房子、修車店都被燒毀的當地居民哈那（Eli Abi Hanna）諷刺地表示，「我已經沒有辦法再賺錢了，內戰時期賺錢還比較容易，政客跟經濟崩潰把一切都毀了。」貝魯特工程師哈達德（Joe Haddad）也指出，「這個政權需要改變，我們需要快點選舉。」

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