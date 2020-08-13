黎巴嫩前內政部長：貝魯特大爆炸，以色列是幕後黑手

▲貝魯特大爆炸，黎巴嫩前內政部長指控是以色列搞的鬼。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

剛剛因內閣總辭而下台的黎巴嫩前內政部長馬什努克(Nohad Machnouk)周三(12日)指控，以色列是貝魯特港口大爆炸的幕後黑手。這是第一個公開控以色列涉及這起驚天爆炸的黎巴嫩高階政治人物。

《亞洲時報》報導，馬什努克在當天的記者會上表示，以色列顯然要為8月4日的貝魯特爆炸案負責。他說：「以色列明顯在貝魯特採取了行動。我們正在直擊危害人類的罪行，因此沒人敢承認犯下此案。」

在此之前，真主黨領袖納斯魯及黎巴嫩總統奧恩都曾指出，貝魯特大爆炸可能是有人蓄意破壞的。儘管最近幾周真主黨和以色列正在邊境發生衝突，不過他們還沒有將所有矛頭指向以色列。而以色列在爆炸案發生後就立即澄清，否認銀這這起大爆炸有關。

8月4日的貝魯特大爆炸迄今至少造成171人遇難、逾6000人受傷，同時還摧毀了當地多所醫院、診所及醫療物資，這對處於經濟危機和新冠疫情風暴中的黎巴嫩可說是雪上加霜。

「路透社」報導，世界衛生組織在12日的記者會上表示，他們擔憂黎巴嫩的新冠疫情會度再反彈，正尋求國際社會為黎巴嫩籌款7600萬美元。

據黎巴嫩看守政府衛生部官網12日公布的消息，過去24小時黎巴嫩新增292例新冠肺炎確診病例，累計確診7413例。