10歲小妹視訊上課「媽在旁慘遭槍殺」！師看她雙手摀耳…下秒畫面全黑

▲美國佛州32歲女子瑪莉貝爾（左）在孩子面前遭前男友唐納（右）槍殺身亡。（圖／翻攝Maribel Rosado-Morales臉書、馬丁郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州印第安敦（Indiantown）發生一起悲劇。32歲女子瑪莉貝爾（Maribel Morales-Rosado）於11日正在家中，卻遭前男友唐納（Donald Williams）槍殺身亡。她的6個孩子都親眼目睹過程，其中，10歲的女兒甚至正在使用軟體Zoom視訊上課。

綜合BBC與當地媒體TC Palm報導，27歲的唐納11日上午8時左右來到前女友家中，不顧孩子全都在場，對著瑪莉貝爾開了好幾槍，接著騎腳踏車，跳上市區公車，試圖逃逸。由於他提著包包，不斷要求司機前往不在路線上的地方，導致對方起了疑心，撥打911報警。

警長斯奈德（William Snyder）表示，由於警方特種部隊當時正好在附近受訓，因此嫌犯在犯案40分鐘後就落網，依據第一級謀殺罪、武裝盜竊和武裝入侵民宅等罪名被捕。他提到，嫌犯一進門就「因為一些關於影片的事情跟她（死者）對質」。

She was shot in front of her six children including her daughter, 10, who was on Zoom for first day of school. Horrific. 由 Daily Mail 發佈於 2020年8月12日 星期三

斯奈德提到，瑪莉貝爾因為家暴案件入獄，最近才剛獲釋，而當時的家暴受害者就是威廉斯。雖然嫌犯與死者分手1年多，但2人住家距離僅幾條街之遠。

案發當時，視訊另一端的老師也聽見了騷動和髒話，意識到出現家庭爭執。她為了避免影響其他孩子而把電腦靜音，卻看見10歲女童用雙手摀住耳朵，下一秒學生的畫面就變成一片漆黑。警長斯奈德事後表示，那一台電腦也被子彈擊中。此外，佛州兒童與家庭局也著手安置死者的6個孩子。

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