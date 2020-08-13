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美韓聯合軍演規模縮減！美方拒評估「戰時指揮權」FOC　文在寅政見恐跳票

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▲▼今年8月的美韓聯合軍演，受疫情影響，將大幅縮減規模。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年8月的美韓聯合軍演，受疫情影響，將大幅縮減規模。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年度夏季的美韓軍演預計16日實施，不過礙於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美方宣布今年將不另增派本土美軍與駐日美軍支援，規模僅侷限在韓軍與駐韓美軍，且原本實行歸還戰時指揮權的完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估，也因軍演規模的縮減，宣告取消。

《美國之音》（VOA）12日援引美方當局的書面答覆表示，本月實施的美韓軍演，並不包含FOC評估；南韓軍方日前聲稱，今年軍演包含部分FOC能力評估，而此說法明顯與美方不同調。

此次美韓聯合軍演日程於本月16至28日，受到疫情影響，在調度海外美軍兵力與物資上相對困難，軍演規模與往年相比遭大幅縮減。而美方間接拒絕，南韓當局所提出的實施歸還戰時指揮權作戰能力評估之要求。

韓媒《東亞日報》指出，南韓總統文在寅曾在政見中提出，要在2022年5月任期結束前，從美方收回戰時指揮權，然因疫情影響，可能會因此跳票。原本第一階段的「初始作戰能力」（IOC）評估已於去年完成，預計今年完成第二階段的「完全運用能力」（FOC）評估，明年完成「完全遂行任務能力」（FMC）評估，若受到影響，所有行程將往後順延至少1年。

▲▼北韓當局曾在寄給川普的信函中，提起對美韓軍演的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓當局曾在寄給川普的信函中，提起對美韓軍演的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《News1》指出，往年美韓舉行聯合軍演時，皆使北韓（朝鮮）當局保持高度警戒，數度發射飛彈挑釁、警告，去年8月便曾發射新型戰術誘導飛彈，甚至在寄給美國總統川普的信函中也提起對美韓軍演的不滿；然而到了今年卻異常地保持沉默，自從最高領導人金正恩6月24日對軍方總參謀部下達指令，要求暫時擱置對南韓的軍事計畫後，官媒便不曾再發表任何批評南韓的報導。

南韓統一研究院研究委員趙漢凡（조한범）分析，北韓今年受到國際社會制裁、疫情封鎖邊境，加上此次暴雨洪災，根本無暇顧及外務，只得專心內政，養精蓄銳。

另外，由於美韓軍演規模大幅縮減，文在寅政府近期撤換負責外交、安保事務官員，對北韓採取更加柔軟的態度，加上統一部長李仁榮提出的「以物換物」，計畫用南韓的砂糖交換北韓的酒類，以改善北韓經濟狀況、達成南北交流，令北韓當局認為可靜待觀察。

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