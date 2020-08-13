以為除草機「撞到石頭」竟是輾到6歲兒　媽害他截肢痛失一條腿！

▲家長除草時不小心輾到兒子。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名媽媽在院子使用割草機除草時，沒注意到6歲兒子也跑來附近玩耍，結果撞到異物時還以為只是石頭，沒想到其實是輾到兒子，害對方失去了一條腿，最後由於無法順利接回只能截肢。

6歲男童道格拉斯(Jonah Douglas)在院中玩耍時，不慎被41歲媽媽貝瑟妮(Bethany)所操作的自動割草機輾到。貝瑟妮表示，當時她在除草時感覺撞到什麼東西，原以為只是一塊石頭，然而卻聽到一聲慘叫聲，才發現機器竟然輾到兒子，雖然她事前有特別警告小孩千萬不要靠近除草機，不過對方以為人只要待在除草機後方玩耍就沒關係，沒想到除草機會迴轉方向。

道格拉斯雖然緊急前往醫院治療，然而因為腳踝的傷嚴重到無法接回，最後只好截肢，爸媽十分擔心他可能下半輩子都無法再走路，沒想到堅強的他在手術2個月後已經恢復行走。

貝瑟妮感動表示，「他遠遠超過我的期望，看到他能靠著義肢行走太令人激動了，他再次走路的第一天讓我哭了」，如今兒子又能開心和兄弟們一起打鬧，雖然現在還不能跑步，但她相信那一天很快就會到來。

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