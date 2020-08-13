投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

圖文／鏡週刊

壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等10人日前遭港警拘捕，雖然目前皆已交保獲釋，但仍引發國際譁然與譴責。對此，前香港眾志祕書長黃之鋒投書《紐約時報》表示，「中國將在大陸的媒體管制和鎮壓制度擴大到香港，面對這個最黑暗審查和鎮壓的新時代，香港人會持續堅定反抗」。

黃之鋒選擇此時投書《紐約時報》，他在臉書表示，「當下時勢投稿到外媒，好像會被質疑玩命，但我仍想盡力發聲。」根據投書內容，黃之鋒指出，「港版國安法」上路後，香港警察只允許「可信賴的媒體」採訪，香港入境事務處額外增設「特別部門」，審查國外媒體簽證，週一黎智英被捕、《蘋果日報》大樓遭搜索，《路透社》《法新社》和《美聯社》等記者想採訪被拒於門外，都可證明香港的言論和新聞自由受到攻擊。

黃之鋒提到，中國人大常務委員會11日決議，香港立法會任期延長「不少於一年」，代表可以無限延長，他直言香港未來選舉活動可能消失，如同台灣1940至1990年代的黨國專制威權時期。

面對這個最黑暗審查和鎮壓的新時代，黃之鋒說：「香港的抵抗精神是堅定不移的」，香港人買下了超過50萬份《蘋果日報》，壹傳媒的股價更在2天內上漲1200％，「香港人將繼續尋求反抗之道，不論方法或大或小」。

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