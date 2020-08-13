豪放英語女教師發酒瘋　全身脫光攀進清邁寺廟還飆髒話

▲豪放女教師哈克因為「喝茫了」，全身脫光攀進泰國清邁一座寺廟上發酒瘋。(圖／圖／翻攝自網路影片)

國際中心／綜合報導

英國《每日星報》周三(12日)報導，一名來自孟加拉的豪放女教師周一晚因為「喝茫了」，全身脫得一絲不掛的攀進泰國清邁一座寺廟上發酒瘋，還辱駡當地人，最後被警方送往醫院檢查。

報導指出，肇事者是28歲的法拉․哈克(Farah Haque)。今年4月時，她以旅客身份進入泰國，後來留在清邁成為一名英語教師，平時住在旅館裡。

目擊者指出，事發當晚，法拉喝得醉醺醺的走到寺廟前脫光衣服，然後攀爬到欄杆上坐下來，一邊大口喝酒，一邊對路人飆罵髒話。被目擊者拍下的影片顯示，哈克一會兒語無倫次的咆哮，一會兒又不停的揮動雙臂，或高舉手中的啤酒罐高喊「乾杯」。

儘管一度有路人上前勸阻她，但都被她大罵「滾開」斥退。後來總算有人給她克蓋了一條紗麗(裙子)遮羞。沒多久之後員警趕到現場，把哈克送往當地醫院讓她清醒清醒，同時檢查她的心理狀態。

清邁警察局的副總警監桑吉特․普索德(Somkit Phusod)說，醫生會將哈克的檢查報告交給警方，作為對她提告或開罰的依據。

桑吉特表示，哈克當時「喝茫了」，才會發酒瘋作出失態行為。警方已通知哈克的親友以及孟加拉駐泰國大使館。據了解，當地人對哈克的失態行為非常憤怒，因為他們平時常在這座寺廟參拜，事後花了很長時間清理現場。