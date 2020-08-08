雙十年華正妹遭姦殺案 「青梅竹馬」淫狼遭判無期徒刑

▲史崔特(左)因為殺害正妹邦克，遭判「強制性無期徒刑」。（圖／IG及斯塔福德郡警方檔案照片）

國際中心／綜合報導

雙十年華的英國正妹邦克(Keeley Bunker)遭同齡「青梅竹馬」淫狼姦殺一案，被告史崔特(Wesley Street)周五(7日)遭判「強制性無期徒刑」(Mandatory life sentence)。這意味著史崔特至少需服刑29年才能申請假釋。

史崔特本來是一名前途無量的年輕足球員，還曾經獲得足球獎學金，但性衝動害了他。在殺害邦克之前，他已犯下涉及其他3名受害人的兩項強姦罪及3項性侵罪，同樣因為罪名成立，分別遭判6個月至5年徒刑，但與「強制性無期徒刑」同時執行。

邦克被殺一案發生在去年9月18日。住在塔姆沃思市(Tamworth)的邦克當晚和友人聽完饒舌歌手愛奇(Aitch)的演唱會後，跟史崔特一起到了伯明翰一家夜店替邦克慶生。從夜店出來後，史崔特主動要送邦克走路回家。當時邦克還對友人芮剛(Monique Riggon)說：「有衛斯理(史崔特)陪我，沒事的。」

但是她最後並沒有回到家，下落不明。她的家人等不到她回家，於是報警。第二天(19日)晚上9點左右，她的叔叔和員警在威金頓公園(Wigginton Park)一個池塘旁邊的灌木叢中發現了她的屍體。她的褲襪和內衣部分被撕破。法醫後來證實，她是遭到勒斃。

史崔特很快就遭到逮捕，接著被起訴、受審。但他在庭上卻提出了跟大家之前認知完全不一樣的故事版本。他表示自己並非在案發當晚才認識邦克的，兩人從小就認識，稱得上是「青梅竹馬」。

最初他否認當晚兩人有性接觸，說他把女方送到她家附近後，雙方就道別了。後來才又招認，指雙方是在兩情相悅的情況下，在公園內發生了性關係。但因為當時太High，雙手掐住她的脖子時不小心勒斃了她。發現女方斷氣之後，他因為太過害怕，於是棄屍在邦克家附近的威金頓公園。

然而驗屍報告顯示，被害人曾劇烈掙扎要擺脫掐住她脖子的雙手。陪審團採信了史崔特所說的兩人「從小就認識」這項陳述，但最終仍判定他是姦殺了邦克。

斯塔福德郡(Staffordshire)刑事法院法官貝克(Jeremy Baker)周五在量刑時說：「我知道，無論判被告多重的刑罰，都無法減輕邦克家人所承受的痛苦、悲傷和損失。」在史崔特被定罪後，邦克的母親黛比悲傷的說，她們家美麗的寶貝女兒，就這樣活生生被「奪走」了。冷血淫狼姦殺20歲正妹 還逼女生生日當天為他口交