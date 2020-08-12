蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

記者陳家祥／台北報導

香港警方10日大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人。民進黨主席、總統蔡英文12日再發表「撐港」談話，強調人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功，也呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。

▲民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文指出，這幾天日本和美國訪問團接連來訪，讓很多國人同胞感到振奮，在此同時我們也注意到香港情勢正在惡化。先前在港版國安法的立法爭議中，我們已經多次譴責中方不顧香港的民意強行立法，嚴重侵蝕過去所謂一國兩制50年不變的國際承諾。

最近港府大動作逮捕蘋果日報創辦人黎智英以及前香港眾志成員周庭在內的多位人士，更顯示中方可以透過強加於香港人民的港版國安法，直接侵害香港的自由、人權和法治的基礎。

蔡英文表示，香港的情勢如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治，過去香港在這個基礎上，所建立的國際金融中心地位以及引以為傲的自由市場機制，也將受到嚴重的破壞。

「我們看到香港人半夜就紛紛走上街頭，排隊搶購報紙，每一區幾乎都賣到斷貨。甚至有民眾說，就算只有一張白紙，也要買，真的令人動容。」蔡英文說，台灣也曾經從威權走向民主，我們的黨員同志，從黨外到創立民進黨，也經歷過大逮捕的恐怖氣氛，以及媒體被要求只許一言堂的時代。

蔡英文表示，我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功。

「我要再一次嚴正呼籲北京當局，當人民群起抗爭，政府應該要想辦法和人民溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。」蔡英文呼籲，唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。

蔡英文表示，民進黨作為執政黨，我們會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。她也呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。