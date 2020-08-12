香港大搜捕＋制裁美11官員　裴洛西：至今最黑暗的一週

▲美國眾議院議長裴洛西譴責北京侵害香港人權。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外媒報導

香港10日發生大搜捕，包括《壹傳媒》創辦人黎智英、前香港眾志副祕書長周庭等10人被依港版國安法相關罪名逮補，而黎智英和周庭目前已獲保釋。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）11日發出聲明譴責，北京破壞香港政治及經濟上的自由，搜捕行動象徵香港「最黑暗的一週」。

據《美國之音》報導，裴洛西議長在聲明中提到，「北京以『國家安全架構』為名，迅速緊縮對香港的控制和加強攻擊，相當令人擔憂。」她指出，中國官員必須對他們的暴行負責，美國國會會繼續敦促川普政府關注香港並為此努力。她在聲明最後提到，「國會密切關注這令人不安的狀況，事實上，全世界都在看（香港）。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日與加拿大、英國發表聯合聲明，譴責香港政府蓄意推遲大選，港人人權受到侵犯。北京10日就香港問題對11位美國官員施加制裁，且全國人大在11日通過香港立法會全體議員繼續延任1年。

被列在制裁名單的美國公民包含阿肯色州議員柯頓（Sen. Tom Cotton），他形容北京的制裁「軟弱無力」，中共是對全世界「最危險的威脅」，但他不會在抗中方面退縮。其他被制裁的官員也曾經聲援香港，對來自北京的制裁不屑一顧。科頓說，「這些恐赫手段註定要失敗，中共的罪行太大，而自由世界的朋友太多，不可能長久被壓制。」