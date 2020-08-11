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影／為什麼會是我！盛唐中醫受害者住院5天花8萬...療程3個月　求助立委討公道

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記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，血液鉛含量超標目前累計14人，其中一名何姓女子表示，2019年接受癌症手術後，想藉由中藥調養身體，未料看到新聞爆發此案，到醫院血檢驗出鉛中毒，住院5光天就花了8萬餘元，療程還須3個月，讓她無力支付；11日上午她求助立委何欣純，何指出，將協調消保團體出面，幫受害者討公道。

▲何姓婦人求助立委何欣純，於11日上午10時召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

▲何姓女子（右）求助立委何欣純（左），於11日上午10時召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

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台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤7月30日爆出鉛中毒事件，一家4口自2015年起服用盛唐中醫診所負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，竟陸續出現中毒症狀，就醫檢查後發現體內鉛含量超標，案件曝光後震驚社會，衛生署追查發現，台中另一家九褔中醫診所開出的中藥「五寶粉」也傳出重金屬含量超標，台中地檢署成立專案小組，於6日發動搜索，並傳訊盛唐負責人呂世明、九福診所洪姓醫師、以及欣隆藥業有限公司歐姓負責人3人，訊後依違反藥事法、傷害等罪嫌聲押獲准。

衛生署統計，此案中血液鉛含量超標人數累計14人，其中一名何姓女子（49歲）於去年4月間接受卵巢癌手術後，為了調養身體，同年10月間至盛唐中醫診所求診，至近日看見新聞，到醫院檢查後竟發現她血液含鉛量60mg/dl，高於標準值10ug/dL以下達6倍，確認鉛中毒，讓她難過直呼：「這麼多患者，為什麼會是我？」

▲何姓婦人求助立委何欣純，於11日上午10時召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

何女出示醫院檢驗報告。

何女求助立委何欣純，何欣純於11日上午10時召開記者會。何女表示，當時盛唐中醫診所開立科學中藥及水藥，部分水藥屬自費，每次1000元，每週得到診所求診買藥，2020年5月間，因長期服用水藥造成不適，向診所反應希望服用科學中藥就好。但在看到新聞後，擔心自己也中毒，遂至醫院檢查，未料真的中毒，還因此住院5天花了8萬餘元，所費不貲，醫生更告知療程須3個月，不知如何面對未來龐大醫療費，因此拜託何欣純幫忙討公道。

何欣純表示，中醫師及藥商涉及的刑事責任，正由檢方與衛生局等單位追查，依據衛生局資料，目前已知有10多起鉛中毒個案，尚有100多件等待檢驗，她呼籲相關單位用最大能量加速處理。

何欣純指出，許多受害者都是重病患者，當事人與其家屬在身心受挫的情況下還得打官司，支付律師費及裁判費等，負擔沉重，她說，受害者若達20人，依消保法規定，消保團體可協助打官司，必要時也會請行政院消保處協調消保團體出面，替受害者討公道。

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