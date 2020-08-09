盛唐「毒中藥風波」遭勒令停業2個月…門口貼公告：因故停診3天

▲盛唐中醫診所因毒中藥風波遭勒令停業2個月。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

毒中藥風波持續延燒，台中接連爆出盛唐、九福2家中醫診所涉嫌開立禁藥，導致台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒，目前累計已有14民眾受害。台中市衛生局獲報後介入調查，並於上周勒令盛唐停業2個月、九福停業1個月；不過，記者實際走訪卻發現，盛唐中醫診所門口張貼的公告竟寫「停診3天」。對此，衛生局指出，盛唐診所涉嫌使用禁藥，導致患者服用後出現鉛中毒症狀，已依法開罰50萬元並勒令停業2個月，明（10日）不可能營業。

台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤7月30日爆出鉛中毒事件，一家4口前往盛唐中醫診所看診，並服用負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，不料卻陸續出現中毒症狀，就醫檢查後發現體內鉛含量超標，案件曝光後震驚各界，且還有如滾雪球般越滾越大，台中另一家九福中醫診所開出的中藥「五寶粉」也傳出重金屬含量超標，累計受害者已達14人。

全案曝光後衛生局第一時間介入稽查，並依《醫療法》針對盛唐中醫診所開罰50萬元，同時勒令停業2個月；九福中醫診所則是遭罰30萬元、停業1個月。台中地檢署也成立專案小組，於6日發動搜索，並傳訊盛唐負責人呂世明、九福診所洪姓醫師、以及欣隆藥業有限公司歐姓負責人3人，訊後依違反藥事法、傷害等罪嫌聲押獲准。

▲診所門口張貼公告竟表示僅停診3天。（圖／記者白珈陽攝）

但記者走訪卻發現，盛唐中醫診所門口除了支持者送來的花盆植栽外，還張貼了一張公告，大剌剌地寫著「8月7日、8日、9日因故無法看診，不便之處敬請見諒」，還署名「盛唐中醫敬啟」。

對此，台中市衛生局強調，行政裁罰已經確定生效，盛唐診所遭勒令停業2個月已成事實，且目前也未收到其提出行政訴願，不清楚為何診所會張貼停診3天公告，但無論如何，明（10日）不可能准許盛唐診所開診營業，倘若查獲未停業，衛生局也將依醫療法第109條醫療機構受停業處分而不停業者，廢止其開業執照。

▼診所門口還擺著支持者送來的花盆植栽。（圖／記者白珈陽攝）