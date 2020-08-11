台中14人鉛中毒...差6人可打團體訴訟　中市府將協助刑民事官司

▲台中市政府受理民眾送中藥檢驗。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市截至8月10日鉛中毒人數已有14人，市政府法制局長李善植表示，依消保法規定，受害者要達20人才能由消基會代打團體訴訟，團體訴訟不但裁判費便宜，訴訟過程也較為省時、省事，但如果人數不足，法制局也會提供相關諮詢，協助受害者提起刑事附帶民事訴訟。

台中市盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，造成14人血液鉛含量超標，衛生局不但配合司法調查，並且創全國之先，建構中醫藥5層防護網，包括「嚴懲不法，杜絕使用」、「加大中醫藥監管力道」、「健全通報與檢驗醫療網絡」、「廣設中醫藥小學堂」、「中醫中藥自律聯盟行動」等，強化稽查及抽驗，查獲硃砂一律移送，採取積極行動捍衛市民健康。

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衛生局表示，截至昨天為止，前往醫院檢查者有152人，血中鉛含量超標人14人，目前有230件中藥檢體（包含主動稽查抽驗134件及57名民眾送驗96件）。

李善植表示， 根據消保法規定，受害人數要達20人要能打團體訴訟，目前盛唐和九褔診所的受害患者有14人，民眾如果吃了別家中醫導致鉛中毒，如果能證明中藥來源一樣是來自欣隆藥業，也算是同一件受害人。

李說，團體訴訟和個人訴訟的差別在於，裁判費是求償金額的1%，如果原告求償1百萬元，裁判費就是1萬元，但團體訴訟以60萬元為上限，超過60萬元還是以60萬元計算，所以團體訴訟的裁判費最高是6千元，此外，以消基會為訴訟代表人，也較為省時、省事，受害人也勿須出庭。

衛生局表示，台中民眾在8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時段送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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