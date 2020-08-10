鉛中毒增至14人！盛唐中醫遭爆勒令停業2月卻「公告停業3天」…連夜派人撤換

▲台中市盛唐中醫診所涉嫌開立禁藥，造成台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐中醫診所涉嫌開立禁藥，造成台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒，台中市衛生局獲報介入調查，並依《醫療法》對盛唐中醫診所開罰50萬元，同時勒令自6日起停業2個月。但記者走訪發現，診所門口竟張貼公告「8月7日、8日、9日因故無法看診」，相當於只停業3天，衛生局9日表示「不可能讓他營業」，若違法營業，依法必要時可廢止開業執照；也許是引起外界注意，10日記者再至診所現場，發現公告已然悄悄改成「8月6日至10月5日止停業2個月」。

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▲▼盛唐中醫連夜悄悄將公告停業3天改為2個月。（圖／記者白珈陽攝）

台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤7月30日爆出鉛中毒事件，一家4口自2015年起於盛唐中醫診所看診，並服用負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，不料卻陸續出現中毒症狀，就醫檢查後發現體內鉛含量超標，案件曝光後震驚社會，衛生署追查發現，台中另一家九褔中醫診所開出的中藥「五寶粉」也傳出重金屬含量超標，累計受害者已達14人。

全案曝光後衛生局依《醫療法》針對盛唐中醫診所開罰50萬元，同時勒令停業2個月；九福中醫診所遭罰30萬元、停業1個月。台中地檢署也成立專案小組，於6日發動搜索，並傳訊盛唐負責人呂世明、九福診所洪姓醫師、以及欣隆藥業有限公司歐姓負責人3人，訊後依違反藥事法、傷害等罪嫌聲押獲准。

不過，《ETtoday新聞雲》9日前往診所發現，門口竟張貼公告指出「本院8月7日、8日、9日因故無法看診」，並署名「盛唐中醫敬啟」。對此，台中市衛生局強調，行政裁罰已經確定生效，目前並未收到其提出行政訴願，不清楚為何診所會張貼停診3天公告，且也不可能准許盛唐診所開診營業，倘若查獲未停業，衛生局也將依醫療法第109條醫療機構受停業處分而不停業者，廢止其開業執照。

衛生局表示，10日將派員前往稽查，而《ETtoday新聞雲》10日也再次走訪盛唐中醫診所，發現不知何時，診所公告已悄悄換成「本院因故自8月6日起至10月5日止停業2個月，不便之處請見諒」，試圖亡羊補牢。

衛生局表示，有關盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至9日，前往醫院檢查人數共計92人，血中鉛含量超標人計14人，另目前共191件中藥檢體（包含主動稽查抽驗134件及34位民眾送驗57件），衛生局將持續密切掌握最新民眾檢驗情況，並積極追查。

衛生局指出，目前台中市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，並持續提供中藥粉檢驗，凡是台中民眾於6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，台中市食品藥物安全處將於上班時段受理送驗，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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