「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

▲黃圓映自2003年起舉辦靈修道場吸金172億，近8000人受害，台中高分院11日依違反銀行法等罪將她判刑10年，其丈夫林鑫溢及胞妹黃鎂銀也依同罪名各判刑8年，並沒收172億餘元發還予被害人。（圖／路透）

記者白珈陽／台中報導

自稱「心靈導師」的黃圓映，自2003年起以高利息（龐氏騙局）及心靈講座為名，舉辦靈修道場吸金172億，近8000人受害，此案於2011年被查獲，台中高分院更二審11日上午宣判，依違反銀行法等罪將黃圓映判刑10年，其丈夫林鑫溢及胞妹黃鎂銀也依同罪名各判刑8年，並沒收172億餘元發還予被害人。全案可上訴。

此案自搜索偵辦至今日更二審，由於金額龐大、受害人數眾多，曠日廢時，已有9年的時間，值得一提的是，以台中高分院為例，判決書頁數多達2424頁，分上中下冊，重達5公斤，要將其印製近8000份寄送予被害人，所須費用將近360萬元，堪稱「史上最貴判決書」，台中高分院當時更為此判決書印製委外獨立招標；今日更二審判決，法院預計又要耗費同樣金額，將判決書寄送給被害人。

▲判決書頁數多達2424頁，分上中下冊，重達5公斤，要將其印製近8000份寄送予被害人，所須費用將近360萬元，堪稱「史上最貴判決書」。（圖／資料照片）

台中高分院更一審判決書指出，黃圓映（原名黃春美）自稱是「心靈導師」，於1994年加入設於台北市仰德大道，由王秋東開設的靈修道場，王秋東以「修道」和「生活費」等名義向道親索取金錢，月息達3%（年息36%），王秋東於2013年驟逝，留下存款2億元。道親推舉黃圓映接任道場負責人，她依循王秋東的經營模式吸金，還增設小組，每小組由一人擔任「口線」，共有126名「口線」，但利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8%（年息9.6%）。

▲▼黃圓映自2003年起以高利息（龐氏騙局）及心靈講座為名，舉辦靈修道場吸金172億，近8000人受害。（圖／資料照）

此案於2012年苗栗地院一審審理時，依銀行法將黃圓映判刑12年，她的丈夫林鑫溢與胞妹黃鎂銀各判刑10年，併科罰金6000萬元；2015年台中高分院二審時，改判黃圓映11年徒刑，合議庭卻認為黃鎂銀、林鑫溢是「人頭」而改判無罪，檢察官不服上訴，最高法院裁定發回台中高分院更審。

2017年3月，更一審認定黃圓映、黃鎂銀、林鑫溢3人都違反銀行法的非法經營銀行業務罪，都是共同正犯，黃圓映判刑11年，不法所得172億8280萬元（含查扣的資產）沒收，其餘2人各判刑9年，可再上訴。

檢警搜索黃圓映等人住處，查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、雞血石等古董170件、黃金19筆、名錶35只等財物，另有房地產、大批基金、存款與股權。法院估計受害人數7935人，金額高達198億9000餘萬元，扣除已經兌付的26億餘元，不法所得仍高達172億餘元。

台中高分院更二審11日上午宣判，合議庭依違反銀行法等罪將黃圓映判刑10年，其丈夫林鑫溢和胞妹黃鎂銀各判刑8年。並宣告沒收172億餘元，發還予被害人。全案可上訴。

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