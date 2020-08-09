坊間嬰兒安神藥「八寶散」長期吃恐鉛中毒！兒科醫嘆：吃了乖乖腦袋怪怪

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

繼盛唐中醫診所中藥遭查出重金屬超標，造成台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，接連九福中醫診所開出的中藥「五寶粉」也被查出添加硃砂，中藥成分再度掀起國人注意。小兒科醫師王韋力就指出，診間常聽聞長輩會餵食嬰兒吃「八寶散」，但坊間有許多不肖業者會添加鉛丹成分，小朋友吃了就會產生嗜睡效果，「讓小孩看起來乖乖的，但其實腦袋已經笨笨的」。

▲坊間流傳「八寶散」中藥粉，易使嬰兒產生嗜睡效果。（圖／記者許宥孺翻攝）

不少民眾認為長期服用中藥可達到調理身體的效果，不過中藥成分複雜，如果未遵照醫囑用藥，不但可能無法發揮藥效，更可能對身體有害。對此，網紅小兒科醫師王韋力分享看診經驗，「偶爾還是會聽到長輩餵嬰兒吃八寶散，而且怎麼勸都沒用」。

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王韋力指出，八寶散為常用民俗秘方，內添加硃砂，因硃砂成分為硫化汞，汞其實就是水銀，重金屬成分不易排出體外，2005年衛生署已公告禁止使用，後來坊間又有不肖業者把硃砂成分取代為鉛丹，添加在八寶散內，但鉛丹同樣含有重金屬成分。「消基會曾做過調查，市售的八寶散內，有超過2/3以上都是鉛含量超標，且都超過安全值的100倍以上，幼兒腸胃吸收快，所以鉛中毒的情形也特別嚴重」。

▲小兒科醫師王韋力。（圖／記者吳奕靖攝）

王韋力表示，古早會餵食孩童八寶散的習慣，認為有安神、消脹氣和鎮靜作用，而鉛中毒會造成嗜睡，「小孩可能吃了就會乖乖的，但其實腦袋變得笨笨的」，前幾年也曾有新聞報導，國內一名不到6個月的孩童因為吃八寶散，造成癲癇、抽蓄，神經、腦力和聽力都受損的個案。

王韋力建議，來路不明的藥物盡量不服用為佳，重金屬吃到人體後，要排出並不容易，可以多攝取含鐵、鈣類食物，像是牛奶、紅肉，可讓體內蛋白質盡量不吸收鉛成分。