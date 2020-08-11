　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市議員李天生的妻子驚傳服用盛唐中醫診所開立藥物出現身體不適。（圖／擷取自李天生臉書頁面）

▲台中市議員李天生的妻子驚傳服用盛唐中醫診所開立藥物出現身體不適。（圖／擷取自李天生臉書頁面）

記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐中醫診所中藥重金屬超標案再添一名疑似案例！台中市議員李天生的妻子，因服用盛唐中醫呂醫師開立藥物持續約1年半，1個月前出現反應遲頓、牙齦發黑等症狀，李天生表示，雖然初步檢查血液鉛含量尚在安全值，但仍比一般人要高，目前已將中藥送檢，等待結果出爐。

李天生說，妻子因罹患大腸癌，於2019年接受手術後進行化療，為了調養身體，便帶妻子去在朋友間有好口碑的盛唐中醫診所看診，吃藥時間約達1年半，每週自費1000多元拿三帖水煎藥及藥粉；一個月前他和妻子對話時，發現妻子出現神情反應遲頓的反應，牙齦也略為發黑，要求妻子停藥，緊接著就爆發出該診所鉛中毒案。

請繼續往下閱讀...

李天生表示，為安全起見，將妻子帶去醫院抽血檢驗，初步檢查出血液中鉛含量尚在安全值，但仍比一般人還高，後續其他細項仍在等報告出來。另外，他們也將中藥送去相關單位化驗，目前正等待化驗結果出爐。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

鉛中毒增至14人！盛唐中醫遭爆勒令停業2月卻「公告停業3天」…連夜派人撤換

男獨攀屋我尾山迷路求救　手機沒電搜救人員「找嘸人」...隔天自行下山了

逛完OUTLET「煞車當油門踩」！連撞2車鈑金凹陷　女駕駛：太緊張

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

LIVE／輕颱米克拉遠離台灣14時30分解除海陸警報　氣象局最新說明

急性心肌梗塞發生率花蓮最高！胸痛胸悶冒冷汗　把握黃金時間速就醫

紫南宮旁開出15.6億大獎旺財運超驚人　命學教授楊登嵙揭關鍵「5秘密」

全聯為何不24小時營業？　網曝關鍵主因：一定虧到爆啦

小孩半夜驚醒大喊「叫人來！」轉頭瞪母親「你狠毒」...網：長大就好了

路上撿到100元！打開驚見「金筆畫符」：會不會被被詛咒　網友曝真相

路邊撿「泰文符咒」百鈔！他秒衝回家拜拜洗澡　內行人曝：招財錢母

中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

沒看清楚多付400元！小黃司機「左手熟練舉動」展現人性醜陋…網看傻：很黑

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

LIVE／輕颱米克拉遠離台灣14時30分解除海陸警報　氣象局最新說明

急性心肌梗塞發生率花蓮最高！胸痛胸悶冒冷汗　把握黃金時間速就醫

紫南宮旁開出15.6億大獎旺財運超驚人　命學教授楊登嵙揭關鍵「5秘密」

全聯為何不24小時營業？　網曝關鍵主因：一定虧到爆啦

小孩半夜驚醒大喊「叫人來！」轉頭瞪母親「你狠毒」...網：長大就好了

路上撿到100元！打開驚見「金筆畫符」：會不會被被詛咒　網友曝真相

路邊撿「泰文符咒」百鈔！他秒衝回家拜拜洗澡　內行人曝：招財錢母

中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

沒看清楚多付400元！小黃司機「左手熟練舉動」展現人性醜陋…網看傻：很黑

《天劫倒數》隕石撞擊地球畫面震撼！傑哈巴特勒：來不及擔心自己

七夕到菊島看花火！雄獅旅遊推「澎湖雙人來回機票77元」　8/12中午開搶

朱立倫、江啟臣譴責港府　黃智賢：國民黨被民進黨抄家還跟著搖旗吶喊

第一次尋寶就發現寶物！　10歲小學生用金屬探測找到300年古劍

「班長」趙駿亞爆氣推倒警…庭上認罪鞠躬道歉！15萬和解獲緩刑

習近平要求對「浪費餐飲」立法　營造「浪費可恥、節約為榮」氛圍

食力／疫情促使各國外送業績翻倍　環保只能被犧牲？

大聯盟考慮季後賽仿NBA集中　「泡泡聯盟」保障順利進行

稱解放軍攻台「首戰即終戰」　周玉蔻怒罵馬英九「丟臉」：王八蛋！

快訊／中職新莊富邦對樂天　雨勢太大宣布延賽

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

米克拉颱風　停班停課懶人包

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

快訊／米克拉登陸了「2縣市防強風豪雨」　全台再下2天

即／米克拉暴風圈觸陸！豪大雨擴大17縣市　

米克拉增強變結實！17縣市豪大雨　本島降雨最顯著時間曝

7號颱「無花果」生成機率曝！

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

「口罩懶人包」各通路整理一次看！

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

颱風尾+午後對流！15縣市豪大雨特報

中一中、南一中再因「台南人吃糖變笨」戰爆

激似孫芸芸！花200中15億「得主身分曝光」

米克拉暴風圈罩金澎！17縣市豪大雨

更多熱門

相關新聞

盛唐中醫遭爆「公告停業3天」連夜派人撤換

盛唐中醫遭爆「公告停業3天」連夜派人撤換

台中市盛唐中醫診所涉嫌開立禁藥，造成台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒，台中市衛生局獲報介入調查，並依《醫療法》對盛唐中醫診所開罰50萬元，同時勒令自6日起停業2個月。但記者走訪發現，診所門口竟張貼公告「8月7日、8日、9日因故無法看診」，相當於只停業3天，衛生局9日表示「不可能讓他營業」，若違法營業，依法必要時可廢止開業執照；也許是引起外界注意，10日記者再至診所現場，發現公告已然悄悄改成「8月6日至10月5日止停業2個月」。

盛唐遭停業2個月…門口貼公告：因故停診3天

盛唐遭停業2個月…門口貼公告：因故停診3天

坊間嬰兒安神藥「八寶散」　長期吃恐鉛中毒

坊間嬰兒安神藥「八寶散」　長期吃恐鉛中毒

中市府全國首創祭出中醫藥5層防護網

中市府全國首創祭出中醫藥5層防護網

呂世明想滅證？盛唐中醫急call病患「回收藥包」　

呂世明想滅證？盛唐中醫急call病患「回收藥包」　

關鍵字：

李天生盛唐中醫鉛中毒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

42個籃球場大「北市生態公園」落成

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面