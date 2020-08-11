中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

▲台中市議員李天生的妻子驚傳服用盛唐中醫診所開立藥物出現身體不適。（圖／擷取自李天生臉書頁面）

記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐中醫診所中藥重金屬超標案再添一名疑似案例！台中市議員李天生的妻子，因服用盛唐中醫呂醫師開立藥物持續約1年半，1個月前出現反應遲頓、牙齦發黑等症狀，李天生表示，雖然初步檢查血液鉛含量尚在安全值，但仍比一般人要高，目前已將中藥送檢，等待結果出爐。

李天生說，妻子因罹患大腸癌，於2019年接受手術後進行化療，為了調養身體，便帶妻子去在朋友間有好口碑的盛唐中醫診所看診，吃藥時間約達1年半，每週自費1000多元拿三帖水煎藥及藥粉；一個月前他和妻子對話時，發現妻子出現神情反應遲頓的反應，牙齦也略為發黑，要求妻子停藥，緊接著就爆發出該診所鉛中毒案。

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李天生表示，為安全起見，將妻子帶去醫院抽血檢驗，初步檢查出血液中鉛含量尚在安全值，但仍比一般人還高，後續其他細項仍在等報告出來。另外，他們也將中藥送去相關單位化驗，目前正等待化驗結果出爐。

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