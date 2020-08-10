逛完OUTLET「煞車當油門踩」！連撞2車鈑金凹陷　女駕駛：太緊張

記者白珈陽／台中報導

台中港三井OUTLET9日下午發生一起交通事故，陸姓婦人逛完商場準備從停車場開車離開，倒車時竟將油門當成煞車猛踩，先後擦撞2輛轎車，除造成2輛車毀損，陸女自己車輛左側輪框上方也鈑金凹陷；車禍後陸女主動向警方報案，警對其以及遭撞車輛駕駛實施酒測，均無酒精反應，後續陸女須賠償2車損失。

▲陸姓婦人於三井OUTLET停車場倒車時誤踩油門，暴衝擦撞2輛轎車。（圖／台中港務警察總隊提供）

事發時有民眾剛好就在陸女車輛附近，事後將行車紀錄器影像PO上臉書社團《爆料公社》，影片中陸女的銀色轎車突然高速向後暴衝，擦撞一旁停放車輛後，再撞上一輛正欲左轉的黑色轎車，還傳出猛烈的煞車聲。網友看到影片熱議紛紛，表示「啊？瞬間油門到底」、「三寶車日常操作，不意外」、「這種倒車速度，是在哈囉？」

台中港務警察總隊中突堤中隊中隊長何宗泰表示，這起車禍發生於9日下午4時許，陸姓婦人（45歲）倒車時因誤踩油門，導致擦撞2輛自小客，她當時相當緊慌失措，應是真的失誤才踩油門，經她主動報案，警方前往處理，陸女以及遭撞車輛駕駛酒測值均為零。

▲台中港務警察總隊中突堤中隊中隊長何宗泰表示，陸姓婦人倒車時因誤踩油門，導致擦撞2輛自小客。

何宗泰呼籲，停車場內也要注意交通安全，而該處屬於私人道路，故無違反道交條例，但若有類似情事發生，民眾還是須向警方報案，以免離開現場後被告發肇事逃逸，到時因此吃上官司就得不償失。

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