中美關係惡化　舉者：若開戰台灣恐怕得「靠自己」

▲ 國際關係大師米爾斯海默（John Mearsheimer）指出中美關係惡化也會對台灣產生不利。（圖／翻攝自芝加哥大學官網）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John J. Mearsheimer）近日在接受日本《朝日新聞》電話專訪時指出，美國不會允許中國以武力統一台灣，只是中國軍力持續成長，美國有可能守護不了台灣。

曾在2001年出版的《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）中提到，中美對立衝突是不可避免的，並多次提醒「中國無法和平崛起」，先前他在一場演講提到，「如果中國繼續崛起下去，你最好更加小心一點，因為這將驅使美國瘋狂起來」。如今中美關係惡化，更加印證了他當年的觀點。



根據朝日新聞專訪，米爾斯海默指出，「中國軍隊正在增強飛彈能力，我不認為發生戰事時航空母艦有用，因為會成為飛彈的標靶。地理位置靠近台灣的中國較為有利，美國保衛台灣有困難是現狀。」另外他也表示，川普圍堵中國的行動可說是正確的，不僅是在軍事面，在經濟面也對中國施壓是重要的。

米爾斯海默認為，美國便是當前霸權，中國則是潛在霸權。他在2014發表的文章《向台灣說再見》（Say goodbye to Taiwan）中曾指出，只要中國持續成長，就必然會試圖稱霸亞洲，以鞏固其安全利益。美國雖必將打壓中國之崛起，但台灣夾在兩強之間，地理位置又與中國相近，即使美國希望將台灣拉入對抗中國的聯盟中，不過當中國與美國互相競爭投射軍力到台灣，中國一定會贏。美國為了避免升高核武威脅，可能會放棄台灣。

我國前陸軍少將于北辰日前也曾在網路政論節目《鄉民來衝康》預測，中美雙方在南海「勢必一戰」，而開戰地點可能就在黃岩島。台灣、菲律賓以及中國都宣稱黃岩島是自己的領土，因此這裡成了美軍的最佳開戰地點。而太平島隸屬中華民國，中國也自稱是領土的一部分，因此若選擇太平島開戰，和選擇台海開戰無異，屆時台灣恐怕得靠自己。