時力憂美豬來台加工調製「洗產地」　陳椒華要求清楚標示產地

▲時代力量立委陳椒華召開「美國瘦肉精肉品如何清楚標示」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口。對此，時代力量立委陳椒華、王婉諭3日召開記者會，批評此項政策過於草率且配套不足，要求政府應先落實「完整評估、清楚標示」，不能讓含有瘦肉精的美國豬肉，經由加工調製洗產地成國產豬混淆視聽，影響敏感族群如孕產婦、兒童等老弱婦孺的健康。

陳椒華3日下午於立法院召開「美國瘦肉精肉品如何清楚標示」記者會，並邀請台灣要健康婆婆爸爸媽媽團、綠色消費者基金會、公民監督國會聯盟、台灣水資源保育聯盟等民間團體出席。

陳椒華表示，有關美豬美牛對人體的相關外害，自2012年至今都沒有釐清，全球已經有超過160個國家不吃含有瘦肉精的肉品，蔡英文日前卻透過行政命令的方式，公告台灣將開放美豬美牛進口。

陳椒華指出，政府在開放美豬美牛進口之前，應針對孕婦在內的敏感族群進行更深入的研究，同時採用預警原則，規劃出保護這些敏感族群的人的各種資訊揭露的策略，以及針對進口肉品加工應明確要求標示產地和是否含萊克多巴胺，讓消費者能清楚辨識，避免因標示洗產地變台灣豬而誤食。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭強調，時代力量堅決反對內臟的進口，以坐月子婦女的評估來看，美豬美牛的開放對次群體的影響是可能存在的，此次政府的立場相當強硬，目前唯一能做的事情，就是盡可能讓殘留國際標準高的品項不要進口，同時也應該預先思考，到底如何在標示上做得夠充足，讓外食族、婦女、幼童、長者、疾病患者等族群能避免風險。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜則說，政府在沒有做好風險溝通、開放評估資料的狀況下，就措手不及地開放美豬美牛進口，完全沒有做好完整的評估管理，如沒做好以上的風險分析，就以行政命令強行通過，只會讓民眾對於食品的越來越多的不信任感，政府應該協助民眾了解食品，並且提供更多資訊。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，台灣現行豬肉生產仍維持十分糟糕的「豬隻活體拍賣」制度，當先進國家都因疫情控制、動物福利、食品安全問題，而採取「在地屠宰」、「屠體評級」、「冷藏販售」、制度時，台灣卻還有高達八成五的豬隻是以殘忍落後的「活體拍賣」生產交易。

朱增宏也批評，時至今日台灣政府竟然還在強調要用「溫體豬肉」抵抗美豬，但溫體肉非常不利食品安全管理，是各種細菌孳生的溫床，因此國人務必打破「溫體肉較好」的迷思，協助台灣肉豬生產與運銷系統邁向屠體拍賣跟冷鏈的現代化生產。

▲陳椒華召開「美國瘦肉精肉品如何清楚標示」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量雲林縣議員廖郁賢說，雲林20幾年來都面臨產業轉型的問題，豬農的未來在哪裡都還沒看到，因此在相關配套做好前，絕對不能便宜行事。廖郁賢認為，目前農委會提出的百億基金仍是口號，卻不見相關具體細節，呼籲農委會應儘速辦理縣市公聽會，積極廣蒐基層意見，以具體配套措施。

時代力量新竹市議員林彥甫指出，衛福部食藥署雖然在八月底火速公告三個與豬肉食品相關的標示草案，但像是新竹市有名的貢丸屬於加工食品，即使產地標示「台灣」，也不能保證原料來源是國產豬肉，如果沒辦法標示清楚，等於消費者沒有真正的選擇權。林彥甫認為，與其花費大批人力抽檢，不如做好源頭管理，實掌握瘦肉精豬肉的流向，才不會攤商標示不清，最後都推給供應商。

時代力量基隆市議員陳薇仲則表示，作為基隆市的民意代表，她支持台美關係能夠更進一步，並且與世界不同的經濟夥伴在談判桌上合作，但在國際政治決策下，更重要的是在地國人的身體健康。陳薇仲呼籲，政府應說明清楚其決策過程，做好完整的食品安全與產業衝擊評估，並完善標示資訊、加強檢驗之配套措施，才能確保國人健康與畜產業健全。

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