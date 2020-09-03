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增8倍預算助港人　陸委會：用於就學、就業和生活輔導

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▲陸委會台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲台港服務交流辦公室今年7月1日揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

因應中共推動「港版國安法」，政府設立「台港服務交流辦公室」、港青偷渡來台議題持續受到討論。針對執掌台港服務交流辦公室的「台港策進會」明年度預算大增8倍至約4108萬元，陸委會發言邱垂正3日解釋，預算都用在針對港人在台就學、就業的生活照顧及輔導的相關費用。

為體現政府稱香港具體作為，援助受政治壓迫的港人來台，陸委會轄下的台港經濟文化合作策進會7月1日啟用「台港服務交流辦公室」。根據策進會公布的年度預算書顯示，因應辦公室成立等費用，策進會預算從今年度的491萬餘元，到明年度大幅提升至4108萬餘元。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正重申，我方因應中共強推港版國安法，造成香港變局，依據總統和行政院長指示，規劃香港人道援助關懷行動專案，由策進會負責執行。

因此邱垂正說，除了今年度陸委會預算支應外，對於明年度，政府也編列特別的相關預算，讓辦公室能正常運作，以協助政府辦理關心港人在台就學、就業的生活照顧及輔導等相關的費用。

至於近日港青偷渡來台話題延燒，陸委會表示，政府對港人已設人道援助機制，符合條件者，政府都會給予必要的人道援助，對於外界流傳的特定訊息，「或有其特定目的」，對整個機制或個人可能造成傷害，希望外界勿作不必要的揣測。

值得注意的是，有媒體提問，陸委會不鼓勵非法來台，但偷渡者負擔完刑事責任後，政府會否將他們遣返回香港，還是能留下來取得援助？邱垂正則語帶保留，僅表示對於個案內容，本會不會正式回應，也不會針對個案狀況加以說明。

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