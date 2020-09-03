美國務院次卿有望來台　趙天麟：台美貿易協定談判前奏

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台美關係進入史上最佳時期，經濟部長王美花2日表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，外傳美方已經確定由國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）與我方代表進行對話，而克拉奇也表示有意率團訪台。對此，民進黨立委趙天麟3日表示，克拉奇是台美斷交後國務院來台層級最高官員，若成行將是美中貿易戰後，台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」。

王美花2日出席台灣半導體與電子產業先進鐳射應用服務中心MOU簽訂記者會，她在會後受訪時表示，美國在台協會 AIT日前發表聲明表示，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，將深化美台在各項優先議題上的經濟連結。

據內情人士透露，在雙邊貿易的後續協商與溝通上，美方已經確定由凱斯克拉奇（Keith Krach）與我方代表進行對話，我方目前持續與國務院聯繫溝通，並將相關疫情的現狀與考量提供給對方參考，來台入境篩檢等程序一切也必須依照指揮中心的規定。

▲王美花日前於美國「傳統基金會」舉辦之線上美台經濟合作展望研討會發言，爭取簽署台美雙邊貿易協定。（圖／翻攝自美台經濟合作展望研討會官網）



對此，趙天麟3日受訪時表示，過去美國國務院的高級官員與台灣進行正式互動、訪問，因其「一中政策」與對中關係的考量，都是相當謹慎，但在兩國關係已產生結構性改變之後，由國務院最高層級「第三把手」的次卿來台進行經貿談判，具有劃時代意義。

趙天麟指出，凱斯克拉奇是台美斷交後國務院來台層級最高官員，若來台能夠順利成行，更將是美中貿易戰後，台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」，是事關全球貿易佈局的關鍵談判。

趙天麟說，此舉或許在美國大選前也有為美國總統川普造勢的效果，但就其國務院高級常任文官的身分，且共和、民主兩黨都非常重視當前時勢下台灣的地位，凱斯克拉奇來台訪問的重要性，並不會因為時點落在美國大選前後而有所影響。

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