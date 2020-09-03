讚韋德齊如春天暖陽　游錫堃嗆中國：霸凌贏不到支持

▲外交部長吳釗燮與捷克參議長韋德齊聯合記者會，立法院長游錫堃致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的捷克訪團行程進入尾聲，3日上午拜會完總統蔡英文後，接著中午與外交部一起舉辦聯合記者會，報告訪台6天達成的合作共識與協議。立法院長游錫堃致詞時說，韋德齊有如春天的太陽，中國外長王毅有如冬天的寒風令大家不舒服，證明民主自由的國際社會，霸凌贏不到支持。

游錫堃致詞時表示，很榮幸認識真正的台灣友人韋德齊參議長及各位代表團貴賓。韋德齊參議長此次應立法院邀請訪台，並在立法院發表撼動人心的演說，溫文儒雅，展現文明國家的風範，有如春天的太陽，和熙而溫暖，台灣人民深受感動。

「而中國外長王毅的粗鄙恫嚇，有如冬天的寒風，令大家不舒服也不歡迎，已經引起德、法等歐盟其他成員國的不平，紛紛聲援捷克。」游錫堃說，證明民主自由的國際社會，霸凌贏不到支持，唯有民主和平才能贏得各國的尊重。

游錫堃引述捷克政治家杜布切克所說，「你可以摧毀花朵，但你無法阻擋春天」，此韋德齊次不畏強權，堅持做對的事的台灣之行，所帶來國際民主春天的訊息，將會風行草偃，引領其他國家拿出更多的實際行動來對抗極權壓迫，意義非常重大。