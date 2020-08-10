北捷常客回饋金2500萬沒人領　700萬已過期！還有400萬只到8月31日

記者黃翊婷／綜合報導

台北捷運「常客優惠」今年初上路後，累計至6月共有將近2500萬元的回饋金無人領取，其中有700萬元已經過期。北捷提醒，回饋金是以「前月搭乘總額」計算，當月完成刷卡進出站後，6個月內再次使用同票證刷卡搭乘，回饋金就會加值進票卡，建議民眾搭乘捷運可以合併使用一張票卡，方便累積金額。

▲北捷常客優惠搭越多省越多。（圖／ETtoday資料照）

北捷取消8折優惠，改推常客優惠，民眾每月搭乘11至20次，可獲得現金回饋10％，相當於票價9折；21至30次現金回饋15％，相當於票價85折；31至40次現金回饋20％，相當於票價8折；41至50次現金回饋25％，相當於票價75折；每月搭乘超過50以上，現金回饋30％，相當於票價7折。

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不過，根據《自由時報》報導，北捷統計今年上半年的成果，發現總回饋金額約7.49億元，已領取的金額約7.24億元，也就是說有2500萬元的回饋金無人領取；而在這2500萬元中，1月份共計有700萬元，但已經超過最晚領取日7月31日，另外，2月份尚未領取的400萬元回饋金期限只到8月31日，9月1日起即失效。

▼▲常客優惠規則。（圖／台北捷運提供）

北捷表示，常客優惠搭乘次數是指「完成進出站」為1次，回饋金額則是以「前月搭乘總額」計算，民眾進站刷卡時就會顯示目前累積的次數，而當月完成刷卡進出站後，6個月內再次使用同票證刷卡搭乘，票卡就會自動將回饋金加值進去，逾期則會歸零。

由於回饋金不僅可以用來搭乘捷運、公車，也可以用來消費購物，相當於是把電子票證當成電子錢包。北捷建議，民眾搭乘捷運時可以合併使用同一張票卡，會比較方便累積金額。