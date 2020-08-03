外籍女「捷運車廂」不戴口罩！好心乘客勸阻...她反飆罵：不要碰我

記者蔡儀潔／綜合報導

6月7日社交大解封，民眾落實防疫新生活情況卻不佳，指揮官陳時中直言「可能連3成都沒有」。台北捷運近日就爆出有外國人搭捷運不戴口罩，甚至向一旁的乘客大喊「不要碰我！」。另外，高雄鳳山火車站也有民眾質疑防疫鬆懈。

▲外籍女捷運車廂不戴口罩 。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，近日一名外國女乘客拖著大行李搭乘台北捷運，卻沒有按照規定戴上口罩，工作人員前來要求「口罩戴起來好嗎」，其他乘客也好心上前相勸，但她完全不聽，甚至大喊「不要碰我！」，離譜行徑令人傻眼，最後被請下捷運。

▼ 乘客好心相勸反被罵。（圖／東森新聞）

▲高雄鳳山火車站也被指防疫鬆懈 。（圖／東森新聞）

高雄鳳山火車站也被指防疫鬆懈，有民眾反映，進站時站務人員量額溫竟然只要0秒，額溫槍連「嗶~」聲都沒有，完全不用看，就讓乘客們快速通過。

對此，鳳山車站副站長表示，站內使用的額溫槍有2種功能，一個可以看溫度，第二個是可以顏色來區別，37.5度的話會是綠色的，超過37.5度的話是紅色的，所以如果以紅色來區別會是比較快速。

隨著20多歲的比利時籍男工程師染疫，指揮中心再度繃緊神經，呼籲民眾還是要遵守防疫新生活，在室內等密閉空間一定要戴口罩。陳時中1日指出，6月7日社交大解封前，指揮中心曾做過研究，防疫新生活遵從度高達8成以上，就難有社區傳播，不過「現在看起來，可能連3成都沒有」，這兩天也會進行研議，擬定出必戴口罩高風險場所。