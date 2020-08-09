快訊／熱帶低壓家門口生成！明不排除成颱風「米克拉」　海、陸警可能齊發





▲熱帶性低氣壓生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

氣象局晚間發布熱帶性低氣壓特報，今（9）日在恆春南南西方630公里海面上有一熱帶低壓生成，未來向北移動，時速24公里，請在巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意並隨時注意最新發布的氣象資訊。

氣象預報員陳伊秀表示，目前預估，南海熱帶低壓未來路徑將先進入台灣海峽南部，之後再西偏登陸中國大陸，跟原先預估進入巴士海峽再往台灣東部路徑，有明顯不同。

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氣象局也不排除該熱帶低壓會發展為今年第6號颱風「米克拉」，明天清晨左右預估強度還會再增強，將是成颱關鍵時間點。由於距離就在台灣家門口，該熱帶低壓明天清晨至早上就會來到東沙島海面，下午進入台灣海峽南部，氣象局同樣不排除有發布海警、陸警可能，將持續密切觀察。

陳伊秀表示，不管該熱帶低壓有沒有變成颱風，都會帶來許多水氣，以南台灣跟台東為主要降雨熱區，下午進入到台灣海峽南部後，連中部也會開始逐漸下雨。除了降雨之外，明天之後台中以南沿海、澎湖、金門要注意8~9級強陣風。

▲低壓帶周一起影響台灣，南部、台東降雨最劇烈，慎防短時豪雨。（圖／中央氣象局）

根據氣象局發布的熱帶性低氣壓特報，明（10）日起，台灣附近各海面風浪將逐漸增大，明下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，請注意。

至於位於太平洋海面上的熱帶性低氣壓，距離台灣還有2600公里左右之遠，氣象局將持續關注其未來動態。

▲氣象局提醒一周天氣，8/10-8/12各地雨勢出爐。（圖／中央氣象局）

周一受到低壓帶逐漸影響，南部、台東雨勢較大且降雨時間長，會有大雨甚至短時豪雨出現，其他地方也可能出現較大雨勢。北部、東北部及東部降雨則偏午後雷陣雨為主。周二不只是南部跟台東，而是全台都會有明顯雨勢，皆要留意大雨或短時豪雨發生。

周三隨著低壓帶減弱，整體雨勢稍微趨緩，西半部仍有大雨出現的可能。周四之後太平洋高壓增強，天氣恢復穩定，午後雷陣雨區為西半部地區及東半部山區，但南部、台東因受到海面雲系影響，降雨不僅於午後。

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