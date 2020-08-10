彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

▲彰化萬人血清檢測中有部分民眾有陽性。（圖／彰化縣政府提供）

記者曾羿翔／綜合報導



彰化縣衛生局日前針對確診個案接觸者、居家檢疫隔離者啟動「萬人血清抗體檢測」，近日卻傳出有民眾檢測出陽性，外界擔憂是否有無症狀患者、潛藏社區感染。小兒科急診醫生吳昌騰9日就PO出一項韓國團隊的新冠肺炎相關研究，並列出內容重點。文末，吳昌騰表示，「所以我們一定要記得個人防護，還是不能鬆懈的」。

吳昌騰醫師在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》的貼文先將「無症狀感染者的傳播可能是社區傳播的關鍵因素？」寫在前頭。他接著表示，彰化新冠病毒抗體檢測雖還未有正式報告，但已引起廣泛討論，因初步發現部分驗出中和抗體，因此台灣還是存在社區傳播風險，因為有無症狀感染者！

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▲彰化將在8月25日公布報告。（圖／彰化縣政府提供）

吳醫師還貼出8月6日刊登的一篇韓國團隊的重要研究，內容說明無症狀感染者的傳播可能是社區傳播的關鍵因素。研究團隊回顧且分析了2020年3月6日到26日韓國Cheonan一社區隔離治療中心內共303名新冠病毒感染者的數據。

內容提到，303人當中，193人（63.7%）在隔離時已有症狀；110人在首次PCR檢測時被統計為無症狀，但有21人（6.9%）是在隔離期間才陸續出現症狀，且有89人（29.4%）始終沒出現症狀。醫師提及，根據該研究中的核酸檢測結果表明，無論是上呼吸道檢體中新冠病毒env蛋白和N蛋白的基因序列，還是下呼吸道檢體中新冠病毒RdRp和N蛋白的基因序列檢測，可得知：

1.無症狀感染者與有症狀患者體內所攜的病毒量是相似的。

2.從確認感染到解除隔離期間，比起有症狀患者，無症狀感染者下呼吸道檢體中的病毒載量下降更慢！

吳昌騰在文末指出，根據該篇研究結果，韓國研究團隊提出了包括「無症狀感染者帶來的傳播可能是社區傳播的關鍵因素」、「隔離無症狀患者可能是控制病毒傳播所必需要做的」。

▲衛生局長葉彥伯對萬人檢測血清有陽性中和抗體，表示恭喜。（圖／ETtoday資料照）



針對恐潛藏社區感染，彰化將在8月25日公布報告。衛生局長葉彥伯則回應，「放心！彰化安全」，進行檢測的民眾都是在2、3月間與確診者接觸的族群，透過他們的血清抗體檢測，如發現有陽性、具有中和抗體，這是最好的，代表他們有「天然抗體」，當然要恭喜他們，從4月至今長達100多天的時間，彰化也沒有發現本土病例及社區感染。