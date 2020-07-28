侯友宜再喊收回環狀線　北捷反擊：勿政治操作

▲新北市長侯友宜揚言收回環狀線經營權。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運環狀線一日運量4萬人次，新北市侯友宜接受專訪時，提及北捷董事會席次並希望提早收回環狀線委託經營。台北捷運公司28日回嗆，請新北市依照契約，尊重台北捷運公司治理，勿政治操作，新北市若欲增加股權比例，可向其他持有股權股東協商洽購並完成相關程序。



侯友宜在專訪指出，已通車的環狀線經營權希望提早收回由新北自營，雖然是按照當初的入股投資比例來分配董事席次，但過去台北縣是省府的一部分，精省後的股權被交通部接收，他認為，新北市民占捷運乘客的比例很高，新北只有一席董事很不公平，因此他主張按人口比例重新分配，或由交通部釋出部分席次給新北，侯友宜也說，新北自營可以節省財政與人力，也不用每年支付北捷3千645萬元的行政管理費。



北捷指出，北捷公司依公司法成立董事會，董事席次依持有股權，於股東會選舉產生，目前共有15席董事席次，北捷主要股東持股比例為台北市政府73.75%、交通部17.14%、新北市政府8.75%，持股比例依初期路網出資比例計算，新北市持股比例，可擔任董事席次1席。



北捷說明，北捷依據大眾捷運法及公司法成立，並非政治團體，理應依公司法，投資股權分配董事席位，新北市若欲增加股權比例，可向其他持有股權股東協商洽購，並完成相關程序，北捷再依股權轉讓結果辦理，與人口數或車站數多寡並無相關。

根據「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第5條規定：「政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣(市)政府協商定之」，北捷指出，雙北市政府皆可向交通部共同協商股權移轉，北捷公司將尊重協商結果，請新北市依照契約，尊重臺北捷運公司治理，勿政治操作。



北捷表示，北捷與北市府簽約三年，按照契約經營，北捷為了使環狀線如期如質順利通車，投入大量人力物力，自接手營運以來，無論是準備通車、營運初期，全體人員均兢兢業業、運用北捷專業管理與技術服務，才能確保營運穩定，達到系統可用度高達99.98%及準點率99.7%佳績，收取費用實屬企業化經營正當作為。

北捷強調，公司費用依各事業單位支用比例轉撥分攤計價，屬於企業化經營的一環，就算新北自設公司經營，也同樣要有此成本管理機制，「請尊重捷運專業及公司治理，不要抹滅全體員工的努力奉獻。」