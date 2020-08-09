快訊／太平洋大爆發1+2準颱風！熱帶低壓第7號家門口生成　「雷雨彈」明灌全台

▲熱帶低壓特報！TD07從恆春南方630公里處海面北上 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局9日深夜10時發布「熱帶性低氣壓特報」，TD07已經生成，目前西北太平洋擾動大爆發，存在一個薔蜜颱風、2個熱帶低壓，TD07則位在恆春南南西方630公里海面上，向北移動，時速24公里，提醒巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻特別注意，預計10日起，台灣附近各海面風浪將逐漸增大，下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風。

氣象局深夜10時也同步針對台東縣發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，9日晚至10日清晨東南部地區有局部大雨發生的機率。

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氣象局預報，10日隨著南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，局部大雨或短時豪雨發生機率，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨；溫度方面，南部及東南部雲多有降雨高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。

▼ 太平洋大爆發，目前有1颱風2熱帶低壓。（圖／中央氣象局）

▼熱帶低壓將帶水氣北上，全台灌雨 。（圖／NCDR）



氣象預報員陳伊秀表示，目前預估，TD07未來路徑將先進入台灣海峽南部，之後再西偏登陸中國大陸，跟原先預估明顯不同，未來不排除會發展為今年第6號颱風「米克拉」，10 日清晨左右強度還會再增強，將是成颱關鍵時間點。由於距離就在台灣家門口，清晨至早上TD07就會來到東沙島海面，下午進入台灣海峽南部，不排除有發布海警、陸警可能，將持續密切觀察。

陳伊秀表示，不管該熱帶低壓有沒有變成颱風，都會帶來許多水氣，以南台灣跟台東為主要降雨熱區，下午進入到台灣海峽南部後，連中部也會開始逐漸下雨。

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