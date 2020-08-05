一年前陷「1450網軍始祖」爭議　春露改救台鐵6個月1549萬入袋

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨前立委陳宜民2019年5月召開記者會質疑農委會養網軍，費用甚至從原本1450萬元提升到1900萬元，其中得標的兩間公司分別是樂齊、春露。不過，春露有限公司同年底改進入台鐵，短短半年就拿下1549萬元的標案，再次掀起討論；但台鐵出面澄清，強調標案沒有特別鎖定廠商，只是希望透過專業團隊協助，讓大眾知道台鐵在普悠瑪事件之後做了哪些改革。

▲春露有限公司位於台北市東區的大樓內。（圖／翻攝自Google地圖）

「1450現在已經提升規格到1900！」，陳宜民去年5月15日召開記者會指出，農委會106年度案子結標金額為1350萬，卻拒絕提供接案報告，甚至破天荒為了「保護廠商智慧財產」召開委員會秘密會議，會議中也僅提供半套資料；此外，農科院107年花550萬預算的數位平台建置及數位行銷案，私下探訪民間廠商可知該網站僅需20萬以內，根本不可能達到550萬。

陳宜民提到，兩案得標的樂齊及春露公司中，董事長、董事有重疊之處，且106年兩間公司所在地都登記在北市文山區萬芳路同處，春露公司於107年搬遷至北市大安區忠孝東路四段，竟與時任民進黨社團部主任吳濬彥開設的公司「有布組合商行」在同處，可以合理懷疑他們都在做同一件事。

▲台鐵臉書粉絲團PO文風格轉型後，獲得不少正面評價。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

不過，網軍爭議爆發之後，被認為是「1450始祖」的春露隨即淡出農委會，並在2019年底改進入台鐵。台鐵臉書粉絲團「fun台鐵」則在今年初轉型之後完全改頭換面，PO文開始注重影音、圖片以及故事性，相較於原本一篇文章的按讚數大多無法突破3位數，現階段每一篇PO文至少都有破百，甚至破千，累積粉絲人數也達到7萬大關。

根據《聯合新聞網》報導，春露是以超過市場行情的價碼拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」標案，半年預算約600萬元，今年5月再次獲得949萬的標案，等同短短半年就有1549萬元入袋；對此，台鐵局副局長馮輝昇表示，標案並沒有特別鎖定哪家廠商，他相信這一切都是按照相關規定辦理，而且之所以會開出這樣的標案，是希望透過專業團隊協助，讓大家看到台鐵在普悠瑪事件之後，努力做了哪些改變，例如購置新車、推出新政策等等，從結果看來，網路評價的確慢慢轉向正面，台鐵對於春露的執行方式也算滿意。