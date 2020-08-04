工會批林佳龍帶頭違法！連2月「欠3000萬加班費」　台鐵：有改善勞動條件

▲台鐵二度積欠加班費。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局加班費預算編列不足，已積欠上千名員工2個月的加班費，約達3000萬元，台鐵產業工會今日再度出面抗議，工會表示，交通部長林佳龍任內連續兩次積欠加班費，是「帶頭違法」。林佳龍表示，會加速發放欠款。台鐵局表示，會儘速發放，且近年來已有針對勞動條件改善，創造勞資雙贏。

台鐵局積欠調度員、車長等上千人5、6月加班費，每人平均被欠5000到1萬元，兩月下來約3000萬元。台鐵產工揭露，台鐵局加班費預算較去年少編列一半，才導致此窘境發生。產工表示，林佳龍任內連續2年都發生積欠員工加班費的情形。

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▲台鐵產業工會痛批交通部帶頭違法。（圖／台鐵產工提供）

產工痛批，交通部有錢不發，放任臺鐵局積欠上千名員工2個月的加班費，同時在月底發文要求各地改班表，產工表示，台鐵局以欠薪強迫員工同一班表變動，不僅讓第一線的員工受到極大的影響，在未充分溝通的情況之下就擅改班表，更做了全台最不良的示範。

產工表示，各地運務處在7月27日收到臺鐵局的公文，要求要從8月起施行新的班表，並在公文最後寫到目標在110年施行四班三輪的班表，並會持續協商。這樣尚未與員工溝通就逕行變動班表的舉動根本霸王硬上弓。

▲台鐵發文要求調整班表，增加休息日。（圖／台鐵產工提供）

產工表示，台鐵局長張政源數次承諾要為台鐵員工爭取加薪，如今卻已積欠加班費，來逼迫員工同意新班表，並呼籲林佳龍做好示範，盡速把少編的預算發給台鐵局，不能帶頭違法欠錢逼員工妥協減薪的班表。

林佳龍表示，將儘速爭取經費發放加班費，針對台鐵排班問題，今年有為台鐵爭取到2000名員額，另有向行政院爭取員工生活津貼福利，確保台鐵第一線員工的工作權益受保障，以提供乘客最好的服務。

▲台鐵產業工會要求台鐵儘速發放加班費，且修正班表前應與工會討論。（圖／台鐵產工提供）

台鐵局表示，一定會依規定盡速補發放加班費，日前已擬具相關檢討分析資料陳報交通部。針對目前採行的2輪1例三班制，台鐵局將依據團體協議規定並視人力補足情形，持續檢討推動4輪三班制。

台鐵局表示，近年來改善員工勞動條件、創造勞資雙贏的工作環境及改善員工待遇福利，亦已爭取到的「福利精進措施―生活津貼補助」方案，這些都是勞資雙方共同努力的成果。