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徐佳瑩、魏如萱9/5登北流開唱　8/15開放售票

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▲▼徐佳瑩、魏如萱出席愛之日常音樂節。（圖／記者張一中攝）

▲徐佳瑩、魏如萱。（資料照／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北流行音樂中心9月開幕！9月5日將舉辦開幕演唱會《嗨！北流》。文化局4日宣佈開幕演出兩大卡司，分別是金曲歌后徐佳瑩與今年四度問鼎金曲歌后的魏如萱接力演唱，相關票價與資訊將在8月10日公佈，預計8月15日開放售票。

文化局表示，8月10日將舉辦快閃活動，將有藝人從市府站搭捷運到昆陽站，以推廣大眾交通工具，全程直播，並舉辦記者會，公布完整卡司陣容及售票等相關活動資訊，邀請歌迷一起期待，鎖定北流官方臉書第一手消息，當天將有神秘嘉賓出席揭曉完整卡司名單。

文化局指出，相關票價與資訊將在8月10日公佈，預計8月15日開放售票，票價比平常演唱會低很多，像是最貴的搖滾區也只要1000元左右，相當優惠，此外，為配合防疫，8月22日與9月5日演出，觀眾皆需量體溫、落實實名制，並全場戴口罩，至於開幕是否採梅花座？文化局指出，中央宣布解封後，未有梅花座規定，未來將配合中央規範辦理。

文化局也搶先公布開幕演唱會的兩大卡司，堪稱「含金量」十足，那就是第29屆金曲獎最佳女歌手、也是前幾天宣布升格為準媽媽的徐佳瑩及今年４度入圍金曲歌后的魏如萱，兩位人氣女伶助陣開唱，無論話題、吸睛度都百分百，相信歌迷都期待萬分。

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