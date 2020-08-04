【廣編】5G時代來臨！自媒體網紅分享百萬商機

▲星媒體創業學院透過線上及線下教學致力培育新一代KOL。

圖、文／千手數位科技提供

多次獲經濟部中企處績優育成獎之朝陽科技大學創新育成中心，輔導新創廠商「千手數位科技股份有限公司」為整合網路直播、全球金流、跨境電商以及串聯全球眾多電子商務的專業互聯網公司，並且與朝陽科技大學、逢甲大學以及TI台灣孵化器，共同聯手打造一個全新的教育平台－星媒體創業學院，透過線上及線下教學致力培育新一代KOL。

星媒體創業學院執行長鄭凱修表示，已邀請各界自媒體老師結合知名網紅，從教導培訓含定位、企劃腳本、拍攝、剪輯到平台運用與廣告投放等實戰專業教育課程教導學員，並依娛樂、電競、知識、影片、直播主拍賣等類別提供學員全球各大媒體品牌合作，同時力邀直播叫賣大師王三郎親授技巧，也提供千手數位直播帶貨供應鏈協助學員創業，從提供產品、金流、系統、物流、逆物流、客服、通通一條龍！學員只需專注在自媒體創作，其餘將由星媒體創業學院包辦，並額外協助學員創業以及結合TI台灣孵化器聯手扶植創業新秀，從學員中挑選成績優秀者投資100萬的創業啟動資金。

千手數位科技自主開發的牽手直播平台，串聯全亞洲各大影音直播影音平台合作（含YOUTUBE、TWITCH、FB、斗魚、虎牙、bilibili等知名海外平台），幫助台灣網紅影音推向國際化，同時結合跨境金流系統ONE CLICK解決在媒體金流打賞等問題，多元化提供一個完整健全便利的系統平台，在5G時代，人人都是網紅，人人都是創業家。