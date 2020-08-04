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快訊／徐永明涉收賄獲80萬交保　時力紀律委員會要求5日說明

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▲▼ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

▲徐永明獲80萬元交保 。（圖／記者游宗樺攝）

記者林銘翰／台北報導

立委集體收賄案震撼台灣社會，民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、前時代力量立委徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓，北院4日裁定徐永名以80萬元交保。對此，時代力量表示，紀律委員會將儘速通知徐永明5日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

時代力量3日晚間表示，涉嫌收賄一案嚴重影響時代力量聲譽，惟徐永明目前仍在聲押中，紀律委員會將待台灣台北地方法院召開羈押審查庭決定後，儘速做進一步之處理。如法院審理後裁定交保，將請徐永明立即到會說明，進行後續處置；若法院裁定羈押徐永明，紀律委員會將儘速予以停權處分。

台北地院連續2天召開羈押庭，3日晚間9時訊問完所有被告，台北地方法院4日下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

對此，時代力量4日下午表示，針對台灣台北地方法院裁定徐永明以80萬元交保一事，時代力量紀律委員將依據8月2日作成之決議，儘速通知徐永明於5日到會說明，並於會後儘速做出相關處置。

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