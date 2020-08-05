立委羈押庭法官朱家毅「鐵人式審訊」53小時　每天只能睡3~5小時

▲立委集體收賄案，讓受理羈押庭的法官進行了53小時的鐵人式審訊。（圖／記者劉昌松攝）



記者林彥臣／綜合報導

國會集體收賄案，台北地院召開羈押庭、展開破天荒的53小時鐵人式審訊。北院方面指出，值日法官朱家毅在1日當晚受理北檢聲押之後，隨即展開橫跨3天3夜的審理工作，過程中幾乎每天都只能睡3~5小時，加上案件備受全國矚目，確實在身心上造成沉重的負擔。

北檢7月31日指揮調查局搜索，約談63人到案，1日複訊後諭令陳唐山50萬元交保，聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人。

▲由於涉案人數眾多，加上案件備受國人矚目，也讓法官的工作負擔相當沉重（圖／曾梓倩）



由於涉案人數、卷證數量可觀，直到法官、辯護人等閱卷完畢後，2日下午3點30分才展開訊問，並在3日晚間9點多訊問完畢，全程歷經53小時，不僅創下跨日審訊首例，也打破最長時間紀錄。

根據《自由時報》報導，北院發言人黃珮禎轉述表示，朱家毅為盡快妥適審理及裁定，這3天每天只睡3至5小時，只能利用休庭空檔短暫用餐果腹，其餘時間都馬不停蹄地進行訊問程序，以爭取時間，盡快做出裁定，由於此案涉及多位立委或政黨主席，全國矚目，卷證資料龐大，身心負擔確實比平時值班時沉重許多，承審壓力雖大，但朱家毅仍秉持專業依據證資料和供述做出判斷。

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