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國會助理也涉貪！　李正皓揭「待遇真相」：45歲還是領5萬

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▲▼蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

▲李正皓分析立委集體收賄，國會助理也涉案的真相。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

立委集體收賄案震驚各界，除了6名前任與現任立委之外，還有多名國會助理也涉案。對此政論名嘴李正皓就在臉書上揭露了國會助理薪資待遇過低的問題，也反映了「付香蕉只能請猴子」的狀況。

李正皓臉書發文表示，「立委貪污該死，但大家有沒有想過為什麼這麼多的國會助理也涉入其中？」因為按照現在的國會助理薪資、福利、保障、陞遷管道來看，能在立法院服務超過十年的只會有兩種人，「浪漫到不行的政治理想主義者」或「世俗到不行的喬事貪財者」。

▲李正皓。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲李正皓認為，國會助理到45歲還領5萬，待遇太低了。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

李正皓分析，25歲掛主任職月領4、5萬，生活尚可，偶爾還可打打牙祭；35歲掛主任職月領4、5萬，買車買房基本無望，但身體開始逐漸老化；等到45歲，還是掛主任職月領4、5萬，孩子學費教育費生活費怎麼辦？靠著理想撐下去？又還能撐多久？

李正皓說，「上述是我親眼見證許多國會助理朋友的真實人生」，付香蕉只能請猴子，這樣的體制國會的問政品質怎麼可能提升？但偏偏是一群又一群的政治理想主義者，以國會助理的身份撐起了立法院的半片天。

李正皓認為，立委貪污是大問題嗎？真以為抓幾個人未來就沒立委貪污了嗎？國會助理的升遷體制與福利保障才是整個案件中，大家該真正關心的問題。

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