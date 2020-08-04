快訊／押送畫面曝光！郭克銘、丁復華3人上囚車　往台北看守所

記者柯沛辰、劉昌松／台北報導

國會集體收賄案，法院2日裁定前現任立委陳唐山、趙正宇以50萬元、100萬元交保，趙辦主任林家騏裁定羈押。至於其餘8人，法院4日裁定，時力前黨魁徐永明以80萬元交保，剩下7人則羈押禁見；全案關鍵被告至此共3人交保、8人羈押禁見。

檢方兵分多路搜索，約談涉案63人，其中11名關鍵被告，共3人交保、8人羈押禁見。今晚7點，蘇震清、廖國棟、李恆隆及陳超明4人步上囚車；晚間8點30分，丁復華、余學洋、郭克銘3人也上銬，分兩批押往台北看守所。

目前交保名單：陳唐山、趙正宇、徐永明

目前羈押名單：蘇震清、廖國棟、李恆隆、陳超明、丁復華、余學洋、郭克銘，以及趙辦主任林家騏。

▲晚間8點30分，丁復華、余學洋、郭克銘3人上銬，步上囚車。

根據檢方調查，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

至於立委蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以協助李恆隆奪回SOGO經營權。事件曝光後，政壇連帶受到衝擊，蘇震清叔叔、總統府祕書長蘇嘉全火速請辭獲准，引起各界關注。

▲法院4日裁定剩下8人：1人80萬元交保，其餘7人羈押禁見。（圖／曾梓倩）

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