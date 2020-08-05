立委涉貪「候審室睡3夜」！一餐50元、無法洗澡　審訊53小時創紀錄

記者柯沛辰／綜合報導

國會集體收賄案，台北地院召開羈押庭、破天荒馬拉松式審訊53小時，4日裁定時力前黨魁徐永明交保，前現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等7人羈押禁見。算了算時間，8人在簡易候審室待了3個晚上，期間不能洗澡、沖馬桶，每餐只有50元便當或麵包。

北檢7月31日指揮調查局搜索，約談63人到案，1日複訊後諭令陳唐山50萬元交保，聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人。

▲北檢1日複訊後，陳唐山率先交保，其餘10名關鍵被告則在候審室過夜。（圖／東森新聞）

由於涉案人數、卷證數量可觀，直到法官、辯護人等閱卷完畢後，2日下午3點30分才展開訊問，並在3日晚間9點多訊問完畢，全程歷經53小時，不僅創下跨日審訊首例，也打破最長時間紀錄。

起初10名被告分別在2間簡易候審室過夜，但2日趙正宇交保、林家騏確定羈押，剩下8人在候審室過夜。據悉，北院簡易候審室有8間，每間約3坪木地板，但設備簡陋，僅有簡易折疊床、棉被和枕頭。

▲候審室備有簡易折疊床。（圖／東森新聞，下同）

由於餐具有自傷疑慮，餐點多以麵包、飲料為止，或簡單便當，預算不超過50元。基於安全考量，馬桶無法自行沖水，必須仰賴中央控制台的法警按下統一沖水鈕。

另外，候審室沒有浴室或淋浴間，換句話說，在此等候的8人期間無法洗澡，直到北院4日裁定徐永明交保、其餘人等羈押禁見，剩下7人才在晚間上銬離開，被押往台北看守所。

見到此情此景，有法警曾私下調侃，「沒什麼好嫌棄的，預算都是立委們砍的」。至此，全案關鍵11名被告，有3人交保、8人羈押禁見。

根據檢方調查，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

至於立委蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以協助李恆隆奪回SOGO經營權。事件曝光後，政壇連帶受到衝擊，蘇震清叔叔、總統府祕書長蘇嘉全火速請辭獲准，投下政壇震撼彈。

交保名單：陳唐山、趙正宇、徐永明

羈押名單：蘇震清、廖國棟、李恆隆、陳超明、丁復華、余學洋、郭克銘、林家騏。

▲法院4日裁定剩下8人，1人80萬元交保，其餘7人羈押禁見。（圖／曾梓倩）