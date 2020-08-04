花火節掏手機！妹子驚見「螢幕凹兩半」變粉餅盒　網笑了：這支超貴

▲原PO最新潮的摺疊手機被誤以為已經壞掉了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在現今社會中，幾乎人手一支智慧型手機，不過這款智慧型「摺疊」手機卻讓旁人看傻。一名網友日前去澎湖參加花火節時，隨手拿出自己的摺疊手機滑了兩下，殊不知竟遭旁人私語，仔細一聽才知道，原來是他身後的女生沒見過這款機型，才誤以為他的手機被凹壞了，而他也苦笑，「抱歉，我沒錢換新手機」。

一名網友在「爆廢公社二館」上發文表示，自己上週與女友去澎湖看花火節時，左手架著相機錄影，右手則拿他的手機出來滑，不料滑到一半，竟聽到後方傳來幾個女生的聲音。原PO還原當時情景，當時後方的女生驚訝表示，「欸你剛剛有沒有看到前面那個人的手機能凹？是不是壞掉了？」

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而後，原PO便將自己的手機摺疊起來並收到口袋，想不到身後的女生仍驚呼連連，以為他的手機真的被凹壞了，讓他苦笑，「抱歉，我沒錢換手機，我的手機壞了」。

▲Galaxy Z Flip 5G將在8月7日正式開賣。（圖／翻攝自三星官網）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「我第一次看到女生拿出來還以為是粉餅盒」、「炫耀文無誤」、「這支真的超貴」、「太落伍了吧，這支很貴欸」、「壞了！50（元）收」、「很多韓劇都會出現的手機」、「我二十年前就在凹了」。

原PO也在留言處透露，他所用的手機是三星的Z Flip，要價不斐，「4G版的48880（元），5G版的49888（元）」。另外，也有許多網友好奇手機是否能貼保護貼、使用上是否順手，原PO同樣大方表示，手機可以改貼軟膜，「（而且相當）好用，只是非常寶貴，不能用一般手機的使用方式去使用」。

據悉，Galaxy Z Flip 5G經測試後，開關次數可達20萬次，如果每天翻蓋100次，則可使用5年之久，台灣將於8月7日開始於限定通路正式上市，提供「頑美金」及「頑美灰」雙色，單機建議售價為4萬9888元。

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