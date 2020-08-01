哪個系難讀又低薪？過來人「連環點名」20次　他崩潰：做實驗超花時間

▲有些科系既難讀，畢業後又難找高薪工作。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

應屆畢業高中生只要等8月7日放榜後，就能確定自己未來要讀的科系了，因此相關話題又在近日掀起熱議。一名網友近期得知，室友的朋友為了論文而延畢，之後又因為找不到工作，便決定報考與自己科系無關的公職，因此他就好奇，「有什麼科系是難讀又低薪？」貼文一出，不少過來人都分享了自己的想法，有好幾個科系都被連續點名。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「有什麼科系是難讀又低薪」為題發文，他室友的高中同學讀了史學相關的科系，當初為了實地考察和論文而延畢一年，但畢業後，卻又因為找不到工作而報考公職，因此他便詢問，還有沒有什麼科系同樣也是「難讀但薪水不高」的？

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貼文一出，有不少網友紛紛留言回應，「哲學和數學吧」、「藝術科系，常常熬夜爆肝」、「數學系純數組」、「絕對機械，所以我研究所跑去文組了」、「土木、建築」、「心理，要超有錢跟超有時間去對付教授跟醫院」、「中文、歷史」、「社工、幼教、視傳」、「會計，不是肝就是X」。

而在網友的留言中，生科系被連續點名高達20次，位居第一，「生科超難，先不說課程難度，你不花大量時間精力做實驗哪來的數據」、「生科啊！還用問」、「生科，CP值超低」。