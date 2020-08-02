媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

▲原PO相當猶豫要幫孩子選公立還是私立幼兒園。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

天下父母都希望能給兒女最好的，而在教育這塊，從幼兒園就會開始精挑細選。一名網友日前就為了孩子要讀的幼兒園而操心不已，公立幼兒園雖然較便宜，環境應該也輕鬆愉快，但擔心孩子會輸在起跑點；私立幼兒園則貴且嚴格，但卻能學到很多東西，因此她便發文詢問，到底讀公立好還是私立好？

一名已為人母的媽媽日前在「爆廢公社」上發文詢問，「幼稚園（現稱幼兒園）到底讀公立好還是私立好？」她先前曾聽說公立幼兒園不會教孩子基本的注音符號，也不會學寫字，擔心升上小學後會跟不上進度；私立幼兒園雖然能學到很多東西，即便撇除學費高昂的因素，她也憂心這樣會讓孩子從小就壓力大，因此非常煩惱應該要選擇哪一個比較好。

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主張「公立派的」網友們紛紛留言回應，「兒子女兒目前是公幼，還是有教」、「省下來的錢，你會心甘情願自己教的」、「公立可以學到很多東西，現在都走主題教學」；「私立派」的網友則認為，「大班畢業就會99乘法了」、「我女兒私立也蠻快樂的耶」、「準公共化幼稚園（幼兒園）也是私立，但是月費5000（元），不用註冊費」。

但也有不少網友覺得根本不必這麼擔心，「公幼首先要抽得到」、「公立私立一樣好，適合孩子最重要」、「小孩喜歡最重要」、「公幼沒抽到還是要讀私幼，沒得選啊」、「老師最重要」。