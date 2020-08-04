旅遊業哄抬價格！林佳龍籲「珍惜補助機會」　撂狠話：再犯取消資格

▲澎湖花火節吸引大量旅客。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊補助上路滿月，近日傳出澎湖有旅遊業者趁機哄抬價格，交通部長林佳龍表示，業者應珍惜補助機會，若再有抬價狀況，觀光局就會取消其補助資格，也會進行查處，他上週至宜蘭出席龜山島活動，不幸塞在雪隧車陣中，他表示「親身體驗國旅爆發威力」，將盡力落實分流措施。

澎湖有不肖旅遊業者趁著補助期間漲價，引發不滿，林佳龍表示，抬價的業者已被檢舉，觀光局也已與澎湖縣府聯繫，若再犯就會取消補助資格，並會依照消保法落實查處。

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▲澎湖有旅遊業者趁補助期間哄抬價格。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍也呼籲，「業者要珍惜補助機會」，要讓國人體驗到高品質的旅遊體驗，要養雞生蛋，切勿殺雞取卵，對於哄抬價格與品質低落的狀況，交通部會持續督促，避免再度發生。

針對上週至龜山島出席登島活動，卻塞在車陣中一事，林佳龍表示，當天親身體驗國旅大爆發的威力，接著還有中秋連假，交通部將規畫分流措施，長期下來也要提供更佳的公共運輸，如北宜高鐵、東部快鐵、台鐵高架化等的高速鐵路網。

▲林佳龍表示，若再有抬價情形就會取消業者補助資格。（圖／記者李宜秦攝）



林佳龍表示，目前交通部有提供1968 APP、幸福公路APP可使用，民眾出門上路前，可先利用資訊平台，事先規劃行程路線，避免塞在車陣裡，敗興而歸，高公局、公路總局、地方政府也會持續進行有效的疏導措施。