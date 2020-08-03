訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網　業者道歉：通俗作法

▲國內正值暑假且疫情不似國外持續延燒，在無法出國的情況下，澎湖湧入大量觀光客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者徐愷昕／綜合報導

國內正值暑假且疫情不似國外持續延燒，在無法出國的情況下，全轉為在國內「報復性旅遊」，離島便成大量觀光客湧入的首選。1日就有民眾在網路上PO文控訴，自己近期至澎湖住宿踩雷的經驗，表示不僅被臨時漲房價，機場接送及早餐服務也被取消，且入住期間業者甚至還拿鑰匙直接開她房門！對此，該民宿2日晚上緊急出面道歉，澄清指控外也強調，「絕對沒有擅自開房門的舉動。」

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▲女網友PO文控訴，自己日前在澎湖旅遊踩雷，用安心補助被漲價。（圖／翻攝臉書《澎湖自由行～旅遊諮詢》）

一名女網友近日從澎湖返家後，氣憤於臉書《澎湖自由行～旅遊諮詢》上PO文，抱怨這趟旅行糟糕的住宿經驗，她指出老闆不僅在入住前8天想漲房價，後續還出現臨時調整退房時間、無預警取消早餐及機場接送、遲遲不給房卡等脫序行徑。

女網友稱，5月底詢問空房時雙方原談妥以1800元訂房，怎料出發前8天，老闆娘得知她們要使用旅遊補助後，便表示價格須調整至2400元，她不服抗議，最後業者妥協，但取消早餐及機場接送服務，變相漲價，並且將退房時間11點改為10點，種種突發狀況，導致她們在抵達澎湖後時迫迎接一連串災難。

最讓女網友生氣的是，當日入住老闆娘除了態度不佳外，甚至還在她們入房後，拿著備用鑰匙直接開門，「已經租給我們了，怎麼可以開我們房間？」讓她相當傻眼，且退房隔天又突然告知行李只能放到下午3點，害她們旅途只好跟行李度過。

不少網友開完後，紛紛於底下砲轟，「太惡劣了」、「太誇張，評價還4.3顆星呢」、「這樣真的很不行」，表示要將這間民宿列入黑名單，畢竟花錢事小，搞壞旅遊心情真的划不來。

▲民宿業者2日晚出面澄清。（圖／翻攝民宿業者臉書）

眼看事情越演越烈，民宿也於2日晚上發文道歉，澄清當初訂房優惠及接送服務都是平台作促銷的活動，網站上本來就沒有提供，而房價突有變動則解釋道，「因為後來政府安心補助方案，我有提過是以原價扣除，這點我承認我的作法有失商確。但是通俗作法是這樣。你可以說我無知，但不能說我貪婪。在他（女網友）有不同意見時，我也以原來價格1800給他。只是有事先告知不提供接送服務，回到原來網路價格的配套。」

至於開房門一事，業者強烈抗議這並非事實，表示自己很尊重客人隱私，「因第二天他們同行的另一間房客要求更換垃圾袋，我才會拿備用鑰匙進入。說我房間交給他們還打開房門，事實是我忘了拿房卡給他們，再次上樓是發現沒有將房卡鑰匙拿給他們，所以上樓後還很白痴的問一句，你們沒有鑰匙怎麼可以這樣反鎖。我要教他們冷氣使以及電視使用，才會作拉門動作，這部份有監視器可以佐證。」民宿業者最後再三道歉，希望大家可以息怒，還給民宿一個寧靜的空間，「澎湖最美的風景是人，我會記取教訓。」

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