衝澎湖「夜釣小管、烤牡蠣」一次玩！高鐵親子專案　只剩一個月能搶

▲旅客可在海洋牧場垂釣、捕大魚。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅正夯，偏鄉、離島為國人出遊首選，高鐵看準商機，推出高鐵澎湖交通聯票，至9月30日截止，據官網顯示，自台北出發最便宜的9月30日每人4680元已被搶購一空，其餘8、9月仍有台北出發、最低7280元的價格；親子旅客也可選購暑假親子方案，衝澎湖「海人體驗」釣魚、釣小管、烤牡蠣，該方案至8月底截止。

高鐵推出澎湖交通聯票，套票內含高鐵車票、布袋港－馬公港船票、澎湖機車租用與其他門票等，實際走訪布袋港，可見洶湧人潮，即使是平日，仍是人擠人、擠上船。

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▲旅客可大啖烤牡蠣、海鮮粥。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵也推出「暑假親子專案」，「澎湖菊島小旅行」方案除了有高鐵車票、船票、住宿、機車租用外，還有生活博物館門票、東海海人體驗日夜遊(含晚餐，天候允許時可體驗夜釣小管)、海田牧場體驗(含碳烤鮮蚵、垂釣)。

海洋牧場內養殖許多大魚，旅客可親自體驗釣魚樂趣，釣魚後還能現烤現吃牡蠣，父母邊吃邊搭配清涼啤酒，小孩們則可以在一旁釣魚玩耍，是大人放風、小孩放電的絕佳去處。

▲旅客可垂釣大魚。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵暑假親子優惠專案涵蓋全台北、中、南、東、離島，銷售日期至今年8月31日為止，旅客購買後須在8月31日前出發。而高鐵澎湖交通聯票則販售至9月30日止，8、9月仍有零星空位，最低僅7280元。

▲澎湖吸引許多旅客觀光。（圖／記者李宜秦攝）

另外，夏天到了澎湖，必訪景點就是花火節，每週一、四晚上9點都會施放，共15分鐘，5分鐘無人機表演、10分鐘煙火表演，今年無人機共300台，展演出澎湖海龜、燈塔、丘比特等圖案。

到了澎湖，除了吃美食、玩水上活動外，還可親自海釣，船長也能協助放餌，讓旅客體驗捕螃蟹的活動。澎湖林投公園也相當幽靜優美，公園內有鞦韆、步道，非常適合親子遊客走訪。