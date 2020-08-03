三星漸退「中國製造」　關閉蘇州最後一間電腦工廠

▲三星電子調整在中國的生產和供應鏈布局。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

南韓科技巨頭三星逐漸退出「中國製造」。據三星電子的聲明表示，公司將停止蘇州電腦工廠的營運，場內1700名員工中，有半數人將受到影響，不包括研發人員，該工廠是三星在中國大陸的最後一間電腦工廠。

在此之前，三星已因「競爭日益激烈」，於2018年底、2019年10月陸續關閉在天津、廣東惠州的手機工廠，停止在中國大陸生產手機產品，將主要生產基地移往越南和印度，因此隨蘇州電腦工廠停止營運，三星在中國大陸控制的產業鏈，僅剩蘇州和西安兩個半導體製造廠。

▲南韓三星電子總部大樓外觀。（圖／路透社）

據了解，三星的蘇州電腦工廠在2012年時，生產出口至海外的產品價值共計43億美元，到2018年，該數字已降至10億美元。《南華早報》報導，三星發言人拒絕就該工廠的營收、出貨量、員工訊息等資訊做出回應。

路透等外媒報導稱，三星之所以逐漸退出中國製造，除了勞動力成長上升外，還因為中美的緊張關係，以及新冠肺炎疫情影響，導致各家企業對於生產和供應鏈進行重新思考。

對此，三星僅透過聲明表示，「中國仍然是三星的重要市場，我們將繼續為中國消費者提供優質的產品和服務。」

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