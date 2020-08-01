冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞：刺青壯漢想攔我

▲冰棒一支1元竟是「試吃」要價1元。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日就該吃冰，如果店家祭出「1元冰棒」的優惠更是難抵誘惑。一名網友日前在菜市場就看見了冰棒「每枝（支）1元」的看板，在熱昏頭的情況下，他立刻衝上前抓了30支，還心想老闆真是太佛心了，豈料結帳時，對方竟要向他收取300元，直到身旁的婦人出來打圓場，他才驚覺受騙，原來每支1元是指「試吃」只要1元，讓他感到相當傻眼。

一名網友在臉書上發文表示，他日前去菜市場時，忽然看見前方聚集著一大群人，走上前才看見大家都在試吃「每支1元」的冰棒。面對五顏六色的冰棒，原PO也抵擋不住一支只要1元的誘惑，最後抓了6包5支裝的冰棒，共計30支，他也順勢拿了30元準備結帳。

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原PO當時還心想，這家店的老闆實在太佛心，接著便心懷感恩的拿了30塊銅板給老闆娘，對方看到銅板後，便冷冷的指向後頭的小隔板，要他過去付錢。原PO還原當時情景，「隔板裡一個手臂刺青，體型壯碩，膚色黝黑的大漢就在裡頭」，接著就向他收取300元。

原PO立刻質疑，外頭明明就寫著一支冰棒1元，直到另一名陌生婦人現身打圓場，他才知道原來是「試吃」一支冰棒要價1塊錢。原PO而後便堅定的向大漢表示，「我就是口袋剛好剩30（元），300（元）就買不了了」，而對方聽聞後便企圖攔住他，並降價為250元，不過他仍頭也不回的走出去，用行動抗議這種類似於「詐騙」的買賣行為。

不少網友看到後，紛紛留言回應，「可惡的奸商伎倆」、「2010（年）就出現了，而且全台有近八十攤」、「下次還是搞清楚再買」、「利用夏天熱來賺錢，欺騙單純的人」、「見過水果攤和賣垃圾袋也是這種手法，通常都有一個壯漢扮黑臉」、「賣冰也能耍花樣」、「有一些是年紀大看不懂字，不小心就會被騙了」。

事實上，類似的事件已經不是第一次發生，本站曾報導《招牌29元保證甜！結帳變58元驚見「2字超小」 女：都黏在一起》，當時也有苦主看到招牌寫「產地直銷保證甜29元」，結帳才發現看板的右上角竟藏著超小的「半斤」。由於相關情形過於氾濫，因此消保官當時就曾表示，業者應充分揭露產地、價格、計價單位等消費資訊，「不得有誤導、隱匿或欺罔之行為」，若經勸導仍未改善，則可能遭到開罰。